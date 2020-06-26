Протесты в США и коронавирус
14:07. 26 июня 2020 137 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О влиянии протестов в США на рост заболеваемости коронавирусом.
За последнюю неделю резко пошел вверх как показатель заболеваемости, так и показатель смертности.
Как не трудно догадаться, причиной стали массовые протесты и полное забитие на какие-либо меры социального дистанцирования.
Официальные органы уже заявляют, что реальное число заболевших в США может достигать 20 млн. человек.
Власти США заявили, что реальное число заболевших коронавирусом в стране может быть в десять раз выше, чем сообщается официально. Как считают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Сovid-19 могут быть заражены до 20 млн американцев – при том, что сейчас число диагнозов оценивается в 2,4 млн.
Глава СDC Роберт Редфилд сообщил, что такие оценки сделаны после изучения анализов крови, собранных по всей стране, и обнаружения в них антител к коронавирусу. Он также отметил, что сейчас США переживают новый всплеск распространения заболевания, и добавил, что Covid-19 особенно часто находят у молодых людей на юге и западе страны.
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В последние дни многие американские штаты, в том числе Флорида и Техас, поставили рекорды по числу новых диагнозов, зарегистрированных за один день.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что в связи с новой вспышкой заболевания планы возобновления работы экономики штата приостановлены: власти пока не позволят вернуться к работе расположенным там компаниям и промышленным предприятиям. "Эта временная пауза поможет нашему штату сдержать распространение инфекции до момента, пока мы сможем безопасно приступить к следующему этапу открытия нашего штата для бизнеса", – сказал Эбботт.
По последним данным, в США от коронавируса скончались 125,7 тыс. человек, более 663 тыс. выздоровели.
https://www.bbc.com/russian/news-53188027 – цинк
На этом графике отлично видно, что как раз с конца мая (когда начались протесты из-за убийства Джорджа Флойда) пошел резкий рост заболеваемости.
Очевидно, что при продолжении протестов (а вероятность этого велика), до ноября США успеют поставить еще целый ряд печальных рекордов как по заболевшим, так и по умершим.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5978370.html