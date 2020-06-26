М.В. Величко. Глобализация; Информатизация; Конституция. Смысл жизни человека
21:50. 26 июня 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из аннотации.
- Запись беседы (обработанная) с Величко МВ.
- Запись беседы (обработанная) с Величко МВ.
- Беседа коснулась злободневных тем текущего геополитического момента. Так же в процесс беседы затронуты темы: смысла жизни каждого человека; смысла жизни человеческого общества; проблематики человеческого развития, развития человеческого общества.
- Беседа носила частный характер и публикуется в связи с актуальность раскрытых тем. Претензии по стилистике, качеству, атрибутике, и прочие – не уместны.
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