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М.В. Величко. Глобализация; Информатизация; Конституция. Смысл жизни человека

21:50. 26 июня 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации.

- Запись беседы (обработанная) с Величко МВ.
- Беседа коснулась злободневных тем текущего геополитического момента. Так же в процесс беседы затронуты темы: смысла жизни каждого человека; смысла жизни человеческого общества; проблематики человеческого развития, развития человеческого общества.
- Беседа носила частный характер и публикуется в связи с актуальность раскрытых тем. Претензии по стилистике, качеству, атрибутике, и прочие – не уместны.





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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5085789.html

Метки: Величко, вирус, власть, геополитика, глобализация, закон, Запад, информационная, общество, развитие, Россия, смысл, управление, человек

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