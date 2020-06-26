Эхо войны: 70 лет назад начался конфликт КНДР и Южной Кореи

Кровопролитная война между Югом и Севером, начавшаяся 25 июня 1950 года и формально не завершившаяся до сих пор, унесла миллионы человеческих жизней. Для её главных участников конфликт завершился хрупким равновесием сил на Корейском полуострове без формального подписания мирного договора. Пути развития разделенного народа разошлись кардинально. Но не менее серьезные последствия Корейская война имела для всего региона и для мироустройства в целом. О некоторых региональных и глобальных последствиях конфликта в районе 38-й параллели — в материале «Известий».

Уничтожение ради единства

Основная цель, которую Север и Юг декларировали в качестве главного повода для активных, в том числе силовых действий на территории полуострова — создание единого корейского государства. Впрочем, по итогам длившейся три с лишним года гражданской войны с иностранным участием ни одна из проблем «не была в реальности решена, а национальное разделение обрело трагически перманентный характер», отмечает профессор истории из Университета Чикаго Брюс Камингс. При этом «горячий» конфликт стал столкновением двух систем — коммунистической, в которой при поддержке Китая и Советского Союза существовала Северная Корея, и капиталистической, которую при участии Запада и прежде всего США строили на Юге.

После войны КНДР и Республика Корея ожидаемо пошли по различным путям развития, которые были предопределены ещё до войны и поощрялись союзниками Пхеньяна и Сеула. В коммунистической Северной Корее социально-экономическая ситуация после войны была крайне трудной. Властям нужно было возрождать практически разрушенную страну. Восстанавливаться КНДР помогали СССР, КНР и другие социалистические государства. Общая безвозмездная помощь соцстран составила более 800 млн рублей (в ценах 1953 года), пишет ректор МГИМО Анатолий Торкунов в книге «Корейский полуостров: метаморфозы послевоенной истории».

Товарищ Ким Ир Сен беседует с крестьянами села Чхонсан. Фото: juche-songun.ru

В стране решили провести коллективизацию сельского хозяйства. Печально известный по раннему периоду существования СССР метод привел к серьезным проблемам в продовольственном обеспечении: большинство крестьян голодали. В рамках поддержки села крестьянам разрешили не возвращать взятые во время и после войны ссуды. В начале 60-х стал применяться новый метод политического руководства сельским хозяйством — «метод Чхонсанри» (по названию села, который посетил Ким Ир Сен). Его основные принципы — вышестоящий партийный орган помогает нижестоящим, руководитель лично разбирается с положением дел на месте, ведется политработа с населением, чтобы оно проявляло энтузиазм и творческий подход. «Метод Чхонсанри» стал использоваться как средство идеологического воспитания в духе идей чучхе — принципа опоры на собственные силы. Сформулированный ещё Ким Ир Сеном более чем полвека назад идеологический подход остается для Северной Кореи, пожалуй, основным принципом существования.

В первые послевоенные годы Республика Корея оставалась во многом аграрной страной (промышленность была сконцентрирована в основном на Севере). Но уже в 1960-е на Юге началась реализация госпрограмм индустриализации. Правительство направило средства от иностранных займов и деньги национальных банков компаниям, привлеченным к общественным проектам. В результате сформировались десятки семейных конгломератов — чеболей, которые с годами стали творцами экономического чуда. А страна в итоге превратилась в одного из мировых лидеров в таких сферах, как технологии, тяжелая промышленность, медицина и многих других.

Не пошли на Третью мировую

Корейская война стала одним из самых кровопролитных вооруженных конфликтов ХХ века. По разным данным, число погибших там составило от 3 до 5 млн человек, при этом около 70% жертв — это гражданское население. Война «выкосила» около четверти жителей Севера, прежде всего — за счет ударов американской авиации, которая, помимо прочего, использовала боеприпасы с напалмом. Потери, которые понесли американцы, тоже были весьма ощутимыми — в общей сложности в войне участвовали около 1,7 млн военнослужащих из США. Из них свыше 33,6 тыс. человек были убиты, ещё почти 8 тыс. до сих пор считаются пропавшими без вести, ранения получили ещё 103 тыс. солдат и офицеров.

Масштабными оказались последствия войны и для военно-политической сферы в Соединенных Штатах — возможно, они были бы меньше в случае, если бы США вышли из конфликта победителем. Расходы национального бюджета на оборону выросли в четыре раза, Вашингтон начал обзаводиться десятками военных баз по всей планете, впервые в истории страны после Второй мировой была сформирована огромная для мирного времени армия, а Центральное разведывательное управление получило прежде немыслимо широкие полномочия и соответствующее финансирование, отмечает американский историк Камингс.

Не менее значимым являются не наступившие, а предотвращенные в результате Корейской войны события. Так, столкнувшись с провалом кампании в Корее, Соединенные Штаты совершенно по-другому стали оценивать собственные военные возможности. В беседе с «Известиями» научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов напомнил о точке зрения, согласно которой ход Корейской войны «по сути предотвратил Третью мировую: Соединенные Штаты поняли, что если значительная часть их стратегии не работает в Корее, это означает, что при сражении с более глобальным противником будет ещё больше проблем».

Местные жители покидают зону боевых действий, Южная Корея. Фото: TASS/PA Photos

Поэтому возможность «горячего» конфликта с крупнейшим на тот момент идеологическим соперником — Советским Союзом в Вашингтоне рассматривать всерьез перестали. При этом неутешительные для американской стороны итоги сражений на Корейском полуострове стали своеобразным катализатором холодной войны между США и СССР.

Как писал политолог Александр Фролов, война в Корее «показала также ту огромную опасность, которую таят в себе практически бесконтрольные поставки вооружений своим союзникам, что эскалация конфликта неизбежно ведет к втягиванию в войну новых участников». «На каком-то этапе великие державы — главные поставщики огромного количества вооружений в зону конфликта — осознали, что их клиенты далеко не всегда могут использовать это вооружение должным образом, что может вынуждать их самих вмешиваться в боевые действия», — указывал эксперт, ныне — ведущий научный сотрудник Группы по исследованию проблем мира и конфликтов ИМЭМО РАН. По его словам, Советский Союз и Соединенные Штаты «в определенной степени начали осознавать всю степень риска и своей ответственности и в последующем в подобного рода ситуациях действовали более осмотрительно».

Получили боевой опыт

Война на Корейском полуострове стала важной поворотной точкой в определении путей развития вооруженных сил стран-участниц. Например, напоминает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Константин Богданов, именно там активно и регулярно велись бои реактивной авиации самых передовых стран. «Воздушная война над «Аллеей МиГов» на северо-западе Кореи дала обеим сторонам — США и СССР — большой практический опыт в этой новой для них области, — отметил эксперт в беседе с «Известиями». — Неудачные результаты применения бомбардировщиков B-29, полностью беспомощных против советских истребителей МиГ-15, подтолкнули работы по созданию в США реактивных тяжелых бомбардировщиков как основы сил ядерного сдерживания».

Столбы дыма над железнодорожными путями после американской воздушной атаки. Фото ИТАР-ТАСС/PA

Кроме того, одним из главных новшеств Корейской войны стало широкое использование вертолетов. «Корейский полуостров — это пересеченная местность, бедная коммуникациями. В таких условиях вертолеты оказались удобны для снабжения передовых групп, но главным образом для эвакуации раненых, что создало, по сути, уже современную систему MEDEVAC в вооруженных силах США. Вертолетами во время Корейской войны были вывезены с передовой свыше 18 тыс. раненых», — рассказал Богданов.

Неоконченная война

Формально Корейская война не завершена до сих пор — подписи под соглашением о перемирии поставили представитель сил ООН (американский генерал Уильям Гаррисон) и представитель северокорейской народной армии и китайских добровольцев генерал Нам Ир; Сеул стать участником договора отказался. С тех пор вспышки острой вражды между Севером и Югом сменяются на времена «оттепели».

Один из таких периодов потепления отношений между Сеулом и Пхеньяном пришелся на 2000-е годы, когда прошли первые в истории межкорейские саммиты. Последняя такая встреча, которую в апреле 2018 года провели Ким Чен Ын и Мун Чже Ин, завершилась принятием «Пханмунджомской декларации о мире, процветании и объединении Корейского полуострова». В документе, в частности, прописана приверженность обеих стран денуклеаризации Корейского полуострова и отказ Пхеньяна и Сеула от любых враждебных действий в отношении друг друга.

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, Ханой, Вьетнам. Фото: Global Look Press/Shealah Craighead

Эйфория от этих достижений, впрочем, продолжалась не слишком долго. Нормализации обстановки на полуострове не смогли помочь и контакты США и КНДР на высшем уровне — первый саммит состоялся в 2018 году в Сингапуре, ещё раз президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились в 2019-м во Вьетнаме. Многими специалистами ханойский саммит «без сделки» был признан провальным — слишком принципиальными оказались различия в подходах сторон к процессу ядерного разоружения Северной Кореи. В Пхеньяне, в частности, говорили о готовности к разоружению, но ощутимых уступок и отмены санкций со стороны Вашингтона так и не дождались.

Сейчас тупиковая ситуация в сфере межкорейского урегулирования обострилась — в середине июня Пхеньян сперва объявил о готовности ввести войска в демилитаризованную зону на границе, а затем взорвал межкорейский офис связи, созданный для активизации двусторонних контактов пару лет назад.

Этот демарш по сути стал ответом КНДР на отсутствие значимых результатов усилий Сеула как в плане нормализации отношений с северным соседом, так и в процессе налаживания отношений с Америкой, в котором Южная Корея вызвалась играть посредническую роль. В результате полуостров остается региональным и общемировым очагом напряженности, и универсального рецепта для её снятия сейчас, похоже, нет ни у кого.

Обложка: Фото: Global Look Press/Joint Press Corps/South Korea Mi

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Источник: https://nstarikov.ru/jeho-vojny-70-let-nazad-nachalsja-konflikt-kndr-i-juzhnoj-korei-116468