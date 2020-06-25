Хаос в США не остановить: говорю это вам, как … инженер

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В США идет системное разрушение основ правоохранительной системы. Все эти «республики» на холмах, активизация борьбы с полицейским «беспределом» вплоть до полного ее извращения, и перерастание в безнаказанность для все большего количества преступлений – не могут быть случайностью.

Это уже очевидно всем. Но вот пока еще многие недопонимают, так это необратимость сегодняшних протестов. А ведь то, что это так можно определить очень просто, с помощью инженерного подхода. У США есть проверенный инструмент ввергания страны в хаос, но покажите мне удачно испытанный «инструмент» обратного процесса? Или его полевые испытания предполагаются в США? Ну, ну, удачи Вам, господа «демократы».

Американских демократов понять нетрудно. К ноябрю их сторонники должны потерять вбиваемый американцам с детства страх перед властью, а органы правопорядка должны начать бояться ответственности за любые свои действия. Именно эти условия необходимы в случае реализации плана по силовому захвату власти и именно поэтому все сегодняшние действия так называемых протестующих и потворствующей им части американской элиты так похожи на украинские.

И именно поэтому двух мнений быть не может. В США готовится майдан. И единственно чего не понимают американские «демократы», что они не смогут загнать джина обратно в бутылку. И тут вопрос не в разрезе верю или не верю. Давайте посмотрим фактам в глаза и с инженерной точки зрения.

Снести несложно, а что дальше?

У США есть отработанная технология сноса власти, которая многократно была испытана и реализована в самых различных странах мира. И все эти новые «демократические» режимы приходя к власти не могли решить проблемы обуздания «майдана».

Михаил Саакашвили, весь свой президентский срок боролся с выступлениями оппозиции и так и не смог подавить разбуженных им протестов. Пример Украины и вовсе хрестоматийный. Время перманентных майданов загнало страну в тупик, из которого она не может выйти на протяжении вот уже более 15 лет.

И так везде, вне зависимости от культур и особенностей ментальности. Например, в одной из самых успешных постмайданных стран арабского мира – Тунисе, период после 2011 года – это период внутренних неурядиц, потери ориентиров, и проблем в экономике.

Исключений пока не было. А отсюда у меня, как у инженера и возникает вопрос. Представим ситуацию, что «демократам» все удалось и они взяли тем или иным образом власть в свои руки в ноябре 2020 года. А что вы будете делать дальше?

США уже сегодня

На самом деле те процессы, которые мы наблюдаем сегодня уже сами по себе не рассосутся. Уничтожение полиции и попирание законов ради политической целесообразности уже наносят колоссальный ущерб там, где они стали реальностью. В городе победившем собственную полицию – Атланте, постепенно захлестывают грабежи, дальнобойщики отказываются брать туда заявки, бизнес сворачивается, а местным бандам нужно совсем немного времени, чтобы осознать новую ситуацию и выработать новый план действия.

То же самое мы видим и в Сиэтле, в первой «республике на холме». Первая эйфория прошла, кварталы, занятые «революционерами», стали не только независимыми от действий властей, но и притоном для наркоторговцев и только вопрос времени, когда здесь начнутся разборки преступных группировок, желающих взять под свой контроль этот лакомый кусок города.

Тем временем в сотнях городов Америки происходят незримые процессы смены поведения. Стояние на коленях пройдет, но разделение населения на терпил и беспредельщиков будет только набирать обороты. Решить проблему могла бы полиция, но именно она и стала первой по кому был нанесен удар.

И теперь спасти американское общество от последствий может только чудо.

А что завтра?

Именно чудо, но не раньше ноября 2020-го, когда состоится финальная схватка за власть. А далее возможны два варианта.

Вариант 1 – власть берут «демократы».

И их дальше ждет не только противоборство с «республиканцами», которые также, опираясь на свой электорат не будут сдаваться, как и «демократы» в 2016-ом, но и проблемы с их собственным электоратом. Господа «демократы», объясните, как вы собираетесь управлять страной, в которой к расколу элит добавится привычка плевать на закон и вытирать ноги о полицию? Как вы собираетесь улучшать экономическую ситуацию в стране, где только 2020 год обойдется вам минимум в 5-6 трлн. долларов новых долгов. И как вы собираетесь продолжать взымать дань с остального мира, которая Вас только и кормила, и который вас уже не боится и готовит смену вашему «незаменимому» доллару?

То есть экономические и политические проблемы США при «демократах» в начале станут перманентными, а потом в условиях кризиса долларовой системы – неподъемными. И результатом будут только новые политические вызовы и нестабильность.

При этом в случае победы «трампистов» ситуация в США будет немногим лучше. Вообще в текущей ситуации единственным вариантом спасения Штатов станет зачистка оппонентов. Жесткая и тотальная. Как это сделали в Китае в 1989 году, и в Египте (еще одной жертвы цветной революции 2011 года) в 2013-ом. Представляете, как это будет выглядеть в американских реалиях? Я вот, тоже не представляю… Пока не представляю.

А другого варианта нет. Безнаказанность порождает только новые преступления и сойти с этого пути можно только очень жесткими мерами. И если это когда-нибудь случится, то это будут совершенно другие США, совсем не похожие на те, которые мы с Вами знали до сих пор.

Юрий Подоляка

Источник: https://ukraineworld.info/ru/mir-segodnya/khaos-v-ssha-ne-ostanovit-govoryu-eto-vam-kak-inzhener