Хаос в США не остановить: говорю это вам, как … инженер
Текстовая версия:
В США идет системное разрушение основ правоохранительной системы. Все эти «республики» на холмах, активизация борьбы с полицейским «беспределом» вплоть до полного ее извращения, и перерастание в безнаказанность для все большего количества преступлений – не могут быть случайностью.
Это уже очевидно всем. Но вот пока еще многие недопонимают, так это необратимость сегодняшних протестов. А ведь то, что это так можно определить очень просто, с помощью инженерного подхода. У США есть проверенный инструмент ввергания страны в хаос, но покажите мне удачно испытанный «инструмент» обратного процесса? Или его полевые испытания предполагаются в США? Ну, ну, удачи Вам, господа «демократы».
Американских демократов понять нетрудно. К ноябрю их сторонники должны потерять вбиваемый американцам с детства страх перед властью, а органы правопорядка должны начать бояться ответственности за любые свои действия. Именно эти условия необходимы в случае реализации плана по силовому захвату власти и именно поэтому все сегодняшние действия так называемых протестующих и потворствующей им части американской элиты так похожи на украинские.
И именно поэтому двух мнений быть не может. В США готовится майдан. И единственно чего не понимают американские «демократы», что они не смогут загнать джина обратно в бутылку. И тут вопрос не в разрезе верю или не верю. Давайте посмотрим фактам в глаза и с инженерной точки зрения.
Снести несложно, а что дальше?
У США есть отработанная технология сноса власти, которая многократно была испытана и реализована в самых различных странах мира. И все эти новые «демократические» режимы приходя к власти не могли решить проблемы обуздания «майдана».
Михаил Саакашвили, весь свой президентский срок боролся с выступлениями оппозиции и так и не смог подавить разбуженных им протестов. Пример Украины и вовсе хрестоматийный. Время перманентных майданов загнало страну в тупик, из которого она не может выйти на протяжении вот уже более 15 лет.
И так везде, вне зависимости от культур и особенностей ментальности. Например, в одной из самых успешных постмайданных стран арабского мира – Тунисе, период после 2011 года – это период внутренних неурядиц, потери ориентиров, и проблем в экономике.
Исключений пока не было. А отсюда у меня, как у инженера и возникает вопрос. Представим ситуацию, что «демократам» все удалось и они взяли тем или иным образом власть в свои руки в ноябре 2020 года. А что вы будете делать дальше?
США уже сегодня
На самом деле те процессы, которые мы наблюдаем сегодня уже сами по себе не рассосутся. Уничтожение полиции и попирание законов ради политической целесообразности уже наносят колоссальный ущерб там, где они стали реальностью. В городе победившем собственную полицию – Атланте, постепенно захлестывают грабежи, дальнобойщики отказываются брать туда заявки, бизнес сворачивается, а местным бандам нужно совсем немного времени, чтобы осознать новую ситуацию и выработать новый план действия.
То же самое мы видим и в Сиэтле, в первой «республике на холме». Первая эйфория прошла, кварталы, занятые «революционерами», стали не только независимыми от действий властей, но и притоном для наркоторговцев и только вопрос времени, когда здесь начнутся разборки преступных группировок, желающих взять под свой контроль этот лакомый кусок города.
Тем временем в сотнях городов Америки происходят незримые процессы смены поведения. Стояние на коленях пройдет, но разделение населения на терпил и беспредельщиков будет только набирать обороты. Решить проблему могла бы полиция, но именно она и стала первой по кому был нанесен удар.
И теперь спасти американское общество от последствий может только чудо.
А что завтра?
Именно чудо, но не раньше ноября 2020-го, когда состоится финальная схватка за власть. А далее возможны два варианта.
Вариант 1 – власть берут «демократы».
И их дальше ждет не только противоборство с «республиканцами», которые также, опираясь на свой электорат не будут сдаваться, как и «демократы» в 2016-ом, но и проблемы с их собственным электоратом. Господа «демократы», объясните, как вы собираетесь управлять страной, в которой к расколу элит добавится привычка плевать на закон и вытирать ноги о полицию? Как вы собираетесь улучшать экономическую ситуацию в стране, где только 2020 год обойдется вам минимум в 5-6 трлн. долларов новых долгов. И как вы собираетесь продолжать взымать дань с остального мира, которая Вас только и кормила, и который вас уже не боится и готовит смену вашему «незаменимому» доллару?
То есть экономические и политические проблемы США при «демократах» в начале станут перманентными, а потом в условиях кризиса долларовой системы – неподъемными. И результатом будут только новые политические вызовы и нестабильность.
При этом в случае победы «трампистов» ситуация в США будет немногим лучше. Вообще в текущей ситуации единственным вариантом спасения Штатов станет зачистка оппонентов. Жесткая и тотальная. Как это сделали в Китае в 1989 году, и в Египте (еще одной жертвы цветной революции 2011 года) в 2013-ом. Представляете, как это будет выглядеть в американских реалиях? Я вот, тоже не представляю… Пока не представляю.
А другого варианта нет. Безнаказанность порождает только новые преступления и сойти с этого пути можно только очень жесткими мерами. И если это когда-нибудь случится, то это будут совершенно другие США, совсем не похожие на те, которые мы с Вами знали до сих пор.
Юрий Подоляка
Источник: https://ukraineworld.info/ru/mir-segodnya/khaos-v-ssha-ne-ostanovit-govoryu-eto-vam-kak-inzhener
Дальше физически будет утилизирован балласт.
И запасённых пластиковых гробов на это хватит:)
Странное решение для усопших , – без учёта отмывки бабла и сохранения природы. Не помню , сколько лет пластик разлагается .
200.
На счет двухста лет -в уши дуют. Я регулярно убираю свою полянку, куда хожу заниматься три года..Пластик , большие пакеты из толстого пластика часто тянешь за краешек-они дырявые и некрепкие.Ну сколько он там лежит? десять лет? Потом сегодня отливают разлагаемый пластик, или биоразлагаемый точно не помню.
На счет трупов.Самое разумное-сжигать.Чисто, быстро, не занимать места и т. д. Но это будет не наше дело.Они, христиане, хоронят,”сохраняют” своих покойников.Чтобы его перевоплощение заняло больше времени.
Если бы инженер был проектировщиком, он пришёл бы к обратному выводу…
Похоже, что змея укусила себя за хвост.
Понятно, что змею не волнует число трупов. Для нее население действительно балласт.
Не понятно, как змеюка собирается сохранить голову. Быть может путем внешней войны.