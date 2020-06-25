В Крым направлен «летающий шаман». Что это такое
В страдающий от дефицита пресной воды Крым направлен «летающий шаман» – уникальный российский самолёт, способный вызывать дождь там, где это необходимо. Как он это делает, где ещё применяется технология и способна ли она решить проблему полностью – расскажем в этом выпуске.
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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер
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