Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Творчество

В Крым направлен «летающий шаман». Что это такое

19:39. 25 июня 2020 179 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В страдающий от дефицита пресной воды Крым направлен «летающий шаман» – уникальный российский самолёт, способный вызывать дождь там, где это необходимо. Как он это делает, где ещё применяется технология и способна ли она решить проблему полностью – расскажем в этом выпуске.

***

Это специальный дополнительный выпуск проекта «Время – вперёд!». Смотрите основные выпуски программы каждое воскресенье на этом канале.

Поддержи проект и попади в финальные титры основного выпуска!

https://sponsr.ru/vpered
Яндекс-кошелёк: 410011121112063
Сбербанк: 5469 4600 1796 2365
Patreon: https://www.patreon.com/vpered/overview
paypal.me/Vremya

(При переводе обязательно указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)

Мы в соцсетях:
https://vk.com/rossiya_segodnya
https://zen.yandex.ru/vremya
https://www.facebook.com/groups/12576…
https://www.ok.ru/vremyavp

Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cDZUxzimA_Q

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
УПРЕЖДАЮЩИЕ СТРАТЕГИИ В РАЗРУШЕНИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО НАСИЛИЯ! Часть-4
... окружающего нас мира. Многие надеются, что это будет длиться десятками лет, увы... «Душевных Сущностей»!!!! Там также сказано, что эти Душевные Сущности уже имеют возможность...
Вы рабы Путина! Можно к вам приехать?
..., поджигать - и никак не объяснишь, что этого делать нельзя, ведь они же....Потеря Крыма - это вообще как потеря игрушки. Отобрали игрушку. Объяснить ребенку, что игрушка..., научили убивать друг друга...Это не значит, что их нельзя наказывать. Можно...
Террористов нет! Есть сценарий спецслужб? [Обманутая Россия]
... больше фактов указывают на то, что теракты по всему миру - дело... и видим в СМИ то, что они хотят, чтобы мы видели... ненавидели тех, на кого укажут эти спецслужбы; спецслужбы мира уничтожают сотни... есть от нас с вами. Что же нам делать? Источник: http...
Глава МВФ: Если Сбербанк России участвует в санкциях против России — санкции вечны (видео)
... при вопросе о работе в Крыму – они будут вечны. Отмечу – Сбербанк...-за запрета иностранных государств. Впрочем, это внутреннее дело России. Вопрос о....” – констатировала Лагард. Когда наконец дойдет,что все успехи России в глобальной...
Катастрофа Волоколамска: Десятки отравленных детей и избитых родителей
... остается. «СП»: — Что говорят представители власти? — Они говорят, и эту информацию тиражируют... все прогубернаторские СМИ, что свалка будет закрыта 24 марта. Это... полуправда. Власти умалчивают о том, что уже 25 марта...
Зерно - на экспорт.
...самообеспеченности все равно находят «экспортную направленность». Например, заброшенные нивы расценивают ... надо. А что этого года не берете? А этого года ничтожная цена...скота. Таким макаром усиливается «экспортная направленность» сырьевой колонии России. Но ...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)