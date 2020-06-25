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Сын Хрущева умер “от пулевого ранения в голову”

20:02. 25 июня 2020 133 просмотра Один комментарий Опубликовал:


Вот это поворот.
Сын Хрущева, который давно уже уехал в США и о смерти которого сообщали на днях, оказывается умер не от старости, как сообщали СМИ.
Причиной смерти названо "пулевое ранение в голову "https://www.bbc.com/russian/news-53185034 с ссылкой на экспертизу. Вот и думай – то ли застрелился, то ли застрелили.
Родственники Сергея Хрущева продолжают настаивать на том, что он "давно болел и умер от старости".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5976717.html

Метки: США, хрущев

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