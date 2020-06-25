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Расово-гендерная биология

02:42. 25 июня 2020 188 просмотров 4 коммент. Опубликовал:


Чернокожие женщины-ученые отсутствуют в учебниках по биологии

Учебники по биологии в США показывают, что на одну женщину-ученого приходится 7 ученых-мужчин.
И чернокожие женщины не были представлены ни разу ни в одной из проанализированных работ.

Исходя из нынешних показателей, пройдут столетия, прежде чем книги, используемые для обучения студентов-биологов в США, будут соответствовать разнообразию их читателей, говорят исследователи.
«Мы не видели, например, чернокожих женщин-ученых в любом учебнике», – говорит доктор Сисси Баллен из Обернского университета в Алабаме, США.
В ходе исследования было проанализировано более 1000 научных названий, представленных в семи современных учебниках по биологии, которые используются для обучения магистрантов, изучающих науку и медицину в США.

Они варьировались от исторических личностей, таких как Чарльз Дарвин и Грегор Мендель, до современных ученых, таких как Джейн Гудолл.
В целом, 13% представленных ученых были женщины, в то время как 6,7% были из чернокожего, азиатского и этнического происхождения.
Предыдущее исследование показало важность разнообразных ролевых образцов для подражания в науке, сказал д-р Баллен.
«Не иметь возможности увидеть кого-либо, подобного им, в таких фундаментальных учебниках, которые они используют, я думаю, это имело бы действительно негативный эффект», – сказала она.

По словам исследователей, в последние годы были достигнуты определенные успехи, особенно в том, что касается женщин и азиатских мужчин.
Несмотря на это, изображенные ученые не являются репрезентативными для своей целевой аудитории, особенно среди азиатских и латиноамериканских женщин, в то время как чернокожая женщина вообще не была представлена.

Издателям учебников «поручено сбалансировать точное изображение истории, демонстрируя при этом современную науку, которая отражает разнообразие учащихся», – сказали они.
Биология относительно гендерно разнообразна по сравнению с другими областями науки, такими как физика. В США около 60% выпускников по биологии – женщины.

https://www.bbc.com/news/science-environment-53158292 – цинк

Ну тут очевидно необходимо квотирование, чтобы "не ждать столетия".
Если квота выбрана, то путь в науку должен быть закрыть.

Необходимо установить расово-гендерные стандарты, чтобы обеспечить максимальную инклюзивность и расово-гендерное разнообразие науки.
Обязать, чтобы было как минимум 50% женщин, 33% процента черных, каждый 10-й должен быть геем или лезбиянкой.
При этом 5% должны быть трансгендерами, а 5% – инвалидами 1-й или 2-й группы. 5% должны быть вегетарианцами.
За исполнением квот должна следить гендерно-расовая полиция с самыми широкими полномочиями, вплоть до отправки в центры расово-гендерного перевоспитания.
В общем, без правильного процентного подхода к расовым и гендерным вопросам проблему не решить.




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5974862.html

Метки: биология, женщины, идиоты, наука, образование, расизм, США, юмор

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 14798 11250
    Sergeev 25 июня 2020 в 10:18

    Ещё одна шиза. Значит не по интеллекту набор вести, а в процентах от пидо-асов.

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    1
    • 9443 3600
      nikolaySergeev 25 июня 2020 в 10:40

      Так это они скопировали с СССР, где в ВУЗы набирались нацменьшинства по квотам КПСС. В результате русские и белорусы были на последнем месте по числу аспирантов.

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      3
  • 3915 3695
    KT 25 июня 2020 в 10:23

    Надо не только негритянок,но и папуасов с австралийскими аборигенами ввести в ученые советы.)))Вот тады прогресс рванёт!

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  • 4313 2635
    Михан 25 июня 2020 в 10:41

    Припев(из песни Наутилуса): Но никто не хочет и думать о том, Пока «Титаник» плывёт. Никто не хочет и думать о том, Пока, пока «Титаник» плывёт. Проигрыш. Матросы продали винт эскимосам за бочку вина, И судья со священником спорят всю ночь, Выясняя, чья это вина. И судья говорит, что всё дело в Законе, А священник — что дело в любви. Но при свете молний становится ясно — У каждого руки в крови. … Я видел акул за кормой, Акулы глотают слюну, Капитан, все акулы в курсе, Что мы скоро пойдем ко дну. Впереди встаёт холодной стеной Арктический лёд.

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    2

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