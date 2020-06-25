Почётный гость из Донбасса смотрел Парад Победы с трибуны и принимал поздравления от президента (ФОТО, ВИДЕО)

Специальный проект Федерального агентства новостей «Дед Победы» наша редакция посвятила участнику исторического Парада Победы Алексею Кужильному. В январе мы узнали о его мечте вновь ступить на Красную площадь 75 лет спустя и с этого времени проделали огромную работу для того, чтобы заветное желание исполнилось.

Нам мешали бюрократические проволочки в коридорах власти, границы, расстояния и коронавирус, но у нас было и много союзников. Главный результат нашей работы — счастливый ветеран, который 24 июня 2020 года в день празднования 75-летия Победы смотрел парад с главной трибуны Красной площади и принимал благодарности от президента страны.

«На высшем уровне!» — кратко прокомментировал парад немногословный, уставший, но сияющий ветеран, когда нам удалось пробраться к нему после того, как парадные расчеты разошлись, а техника покинула площадь.

ФАН исполнил мечту ветерана: Алексей Кужильный побывал на параде Победы в Москве. Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Алексей Кужильный приехал на парад с памятной лентой через всю грудь — потертой, с вышитыми желтыми нитками словами: «Участник Парада Победы 24 июня 1945 года».

Накануне парада в Москве ФСБ рассекретила архивные документы, в которых значится сводный полк с двухротными батальонами.

Особый батальон прошагал по Красной площади и бросил к Мавзолею штандарты поверженной нацистской Германии. Среди этих солдат был и Алексей Николаевич Кужильный — теперь его имя можно свободно найти в архивах.

ФАН исполнил мечту ветерана: Алексей Кужильный побывал на параде Победы в Москве. Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Мы поговорили с ветераном практически в том же самом месте, куда 75 лет назад он швырнул ненавистное знамя — центральная трибуна расположена у Мавзолея.

«Вон там, на Лобном месте, нас собрали, — рассказал Кужильный, — вот здесь прошли и подошли к Мавзолею бросить эти штандарты».

ФАН исполнил мечту ветерана: Алексей Кужильный побывал на параде Победы в Москве. Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В 1945 году Алексей Кужильный шел в составе Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск.

Он признался, что и в этом параде больше всего ему понравились «свои».

Добавим, что благодаря проекту ФАН «Дед Победы» в отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации узнали о приезде ветерана и пригласили его к себе на следующий день после парада.

ФАН исполнил мечту ветерана: Алексей Кужильный побывал на параде Победы в Москве. Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Несмотря на то, что на Параде Победы в 1945 году герой спецпроекта ФАН прошел в составе войск НКВД, до этого всю войну с 1941 года он прослужил сапером-минером в составе 237-го инженерно-саперного батальона.

Из Днепропетровской области через Красный Яр Донецкой области, затем по Донецкой области с боями в сторону Дона, от Ростова на Кавказ, снова в Ростов и дальше в Майкоп, затем на Западную Украину и только к концу войны — в столицу страны. Поэтому и на современную саперную технику он смотрел сегодня с огромным интересом.

«Мы же все вручную тогда минировали, — вспомнил ветеран. — А сейчас на расстоянии можно и минировать, и разминировать, все техникой — намного безопаснее для солдат».

ФАН исполнил мечту ветерана: Алексей Кужильный побывал на параде Победы в Москве. Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Федеральное агентство новостей благодарит всех, кто откликнулся на призыв исполнить мечту ветерана.

С января 2020 года мы разослали множество писем с описанием истории Алексея Николаевича и просьбой пригласить его в Москву во множество структур российской власти, в профильные министерства, ведомства, ветеранские и общественные организации.

Началось все с того, что друзья семьи Николай и Сарма Черновы написали письмо в администрацию президента и передали историю Кужильного журналисту «Красной звезды» Ирине Павлюткиной. Мы узнали о ветеране от коллеги и решили, что в Год памяти и славы лучшим журналистским проектом может быть не только текст или серия фотографий, а поступок.

Наша редакция, наши спикеры и друзья агентства сделали очень многое для того, чтобы об Алексее Кужильном, 95-летнем ветеране из Донбасса, узнали в высших структурах российской власти.

ФАН исполнил мечту ветерана: Алексей Кужильный побывал на параде Победы в Москве. Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Мы благодарим сенатора Ольгу Ковитиди, которая по нашей просьбе озвучила историю героя ФАН в феврале на пленарном заседании Совфеда.

Ее поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко и поручила главе комитета по обороне и безопасности Виктору Бондареву организовать этот подарок ветерану.

Свои письма в Минобороны и администрацию президента писали главы фонда «Воскресение», «Юнармии».

Начальник — художественный руководитель Ансамбля Александрова Геннадий Саченюк по нашей просьбе записал для Алексея Кужильного личное поздравление от артистов, а юнармейцы пригласили ветерана на свой онлайн-марафон 9 Мая.

Комфорт и беспроблемное перемещение ветерану обеспечили друзья семьи Кужильного, представители ФПК и администрация президента РФ — ранее мы рассказывали, какую теплую встречу ему устроили в Ростове-на-Дону по пути в Москву, с каким комфортом довезли и разместили.

ФАН исполнил мечту ветерана: Алексей Кужильный побывал на параде Победы в Москве. Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В начале года только ленивый не сказал нам:

«Это очень сложно. Это почти невозможно — привезти на парад в Москву 95-летнего ветерана из Донецкой Народной Республики, чьего имени нет в открытых списках».

Но мы решили, что раз дед в свое время бился за нас, то пожалуй, пришло наше время биться за то, чтобы исполнилась его мечта.

Мы рады тому, что нашу идею услышали и поддержали ответственные за такое приглашение люди. Для нас это лучшее подтверждение слов чиновников и политиков о бережном отношении к памяти, истории и солдатам Победы.

Благодарим всех, кто присоединился к проекту ФАН «Дед Победы» и желаем крепкого здоровья нашему герою ветерану Алексею Кужильному.

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Евгения Авраменко