Найденное поколение

Госдума в первом чтении приняла президентские поправки в закон «Об образовании», которыми обозначен вектор на воспитание в обучении.

Долгое время полагали, что воспитание подрастающих — само собой разумеющееся. В смысле само как-то должно уладиться, но лучше в этот процесс не вмешиваться. С миру по воспитательной нитке, вот и все университеты. Вообще самого понятия «воспитание» было принято стыдиться. Ущемление свободы что ли в этом виделось, навязчивый диктат. Убеждали, что всё это вызывает только отторжение и обратную реакцию.

Внушалось, что крошке сыну вовсе не обязательно вопрошать у отца о добре и зле, о хорошем и плохом. Мол, всё это условные категории и тасуются в зависимости от выгоды и конъюнктуры. Тем более нельзя государству на эту сферу воспитательную посягать (Боже упаси). Что ему там делать? Послушное большинство выковывать, рабов да роботов, способных на бесконечный одобрямс?.. Этим пугали и стращали. Ни-ни говорили. Государство отдельно, а человек и его воспитание — сами по себе и по принципу «чему-нибудь и как-нибудь». Так и дрейфовали в сторону безразличного государства и человека, отвечающего ему взаимностью.

Утверждалось, что всё должно идти по принципу чудесного рынка, который действует практически «по щучьему велению» и всё сам якобы каким-то невероятным образом организует. Так и с воспитанием, извините, оказанием образовательных услуг.

Спохватились, когда увидели несколько лет назад школьника из Нового Уренгоя на трибуне бундестага, который говорил какую-то дичайшую околесицу о Великой Отечественной войне. Сколько гнева после было излито в его адрес. Но ведь это взрослые со своим, мягко говоря, своеобразным видением научили так рассуждать, внушили, что это правильно и в Европах конвертируемо. И никто ничего внятного не смог противопоставить, а государство на долгие годы практически самоустранилось из этой сферы.

Воспитательную функцию подрастающих в последнее время взяли на себя и разного рода прогрессивные блогеры — новые властители дум, которые выдают исторические фэнтези или выстраивают в гонке за популярностью всевозможные нелепицы. За них хватаются и в их дудку начинают дудеть молодые, ведь эти нелепицы бунтуют против установленных взрослыми порядков, в том числе воспитательного плана. Отсюда и вызов в духе Буратино: «Поучайте лучше ваших паучат»…

И это уже не говоря о политиках всех мастей, которые ринулись было столбить свою территорию у молодых, чтобы распространять на них своё влияние, что твои компрачикосы.

А что же государство, продолжать ему наблюдать и пускать всё на самотёк? Так в какой-то момент можно проснуться и не узнать никого вокруг себя. Вроде и на русском языке все будут продолжать говорить, а корни, в том числе цивилизационные, утеряны…

Ситуация начинает меняться. Сейчас и на государственном уровне не стесняются говорить о воспитании, и не только говорить. Чтобы впредь никто об этом не забывал и не отмахивался, в поправках к Конституции на государство возлагается обязанность создавать условия, способствующие воспитанию в детях патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

В исполнение этой нормы Госдума как раз и приняла в первом чтении поправки в закон «Об образовании», внесённые президентом. В них делается воспитательный акцент и даётся само определение понятию «воспитание». Причём это не благие пожелания и досужая риторика: в течение будущего учебного года это понятие должно войти во все учебные программы, структурировать их, также должна быть отлажена воспитательная работа в образовательных учреждениях.

В какой-то мере идёт работа над ошибками: все помнят, как за ненадобностью выкорчёвывали из школ воспитательный дух, оставляя место лишь для предоставления пресловутых образовательных услуг.

Вот и спикер Вячеслав Володин, комментируя принятие законопроекта, отметил, что «президент предлагает сделать воспитание детей и молодёжи обязательной частью образовательного процесса». По его словам, «образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность гражданина, объединяют общество».

Формировать личность гражданина и через это объединять общество планируют через воспитание «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и к подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, к человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде». Всё это базовые вещи, без которых едва ли можно говорить о развитии отечественной цивилизации. Но давно ли мы слышали об уважении к человеку труда? Да и вопросы памяти о защитниках Отечества всякий раз пытаются вывести в спекулятивное поле, чтобы всё нивелировать и сбить ориентиры. Напомним, что именно через это нивелирование и нигилизм в своё время и шли процессы распада, в которые перевоплотился перестроечный азарт.

Следует отметить, что воспитательное в нынешнем векторе государственной политики идёт бок о бок с вопросами демографии, а также с акцентом на социальное. Только такая синтетическая спайка может дать эффект, а ведь всё это — вопросы национальной безопасности.

Конечно, в деле воспитания — главное не переусердствовать и не впасть в другую крайность, когда всё это превратится в навязчивый и бездушный диктат. Это отметил тот же спикер Володин. Он заявил, что реализацию закона ещё необходимо обсудить с профессиональным сообществом, чтобы «избежать формального подхода и органично включить воспитание в единый образовательный процесс, не добавляя излишней бюрократической нагрузки на школы и вузы».

Формализм и бюрократизм по отношению к таким важнейшим вещам, как патриотизм и воспитание молодых, — безусловное зло. В противоположность этому главная цель всего — чувство сопричастности, слитности и нераздельности с Отечеством, его историей, героями, подвигами, а также людьми. Чувство родства. Поэтому и государство попросту не имеет права самоустраняться в этих вопросах, например, скидывая всё на семью.

Отлично памятны последние годы Советского Союза, когда были осмеяны и отвергнуты детские и молодёжные организации, которые поступательно вели молодых во взрослую жизнь. Тогда вдруг и сами школьники превратились в какое-то подобие ватаг, для которых стало всё возможно, но не в плане свершений и достижений, а в контексте отсутствия морально-этических преград и нравственных ограничений. «Никто никому ничего не должен» — таков был тогда девиз новой жизни или большого хаоса.

Сейчас ситуация принципиально иная: надо говорить о долге и ответственности. Причём взаимном, как со стороны гражданина, так и государства. Надо говорить молодым, что они пришли в большую семью, которая от края и до края света, а также уходит в глубь на многие века. И всё здесь не просто так, а с умом и любовью сделано. И высшее счастье — быть достойным этой семьи, проявить себя и зазвучать особой мелодией в этой огромной общности. Стать её элитой, а вовсе не карьеристом. Атлантами, держащими на своих плечах отечественную цивилизацию.

Государство давно уже не решает только лишь сиюминутные задачи, а работает на дальнюю перспективу, на будущее. Чтобы его представлять и понимать цель и смысл, также следует, как и людей, воспитывать и выстраивать линию преемственности. Линию большой семьи.

Андрей Рудалёв — публицист, писатель, литературный критик

Обложка: Фото из открытых источников

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Источник: https://nstarikov.ru/najdennoe-pokolenie-116449