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«Есть лучший ответ»: Запад придумал, как повлиять на голосование по Конституции

06:00. 25 июня 2020 116 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
«Есть лучший ответ»: Запад придумал, как повлиять на голосование по Конституции | Русская весна

Лучшим ответом на попытки иностранных НКО дискредитировать голосование по поправкам в Конституцию РФ станет максимальная явка граждан, заявил Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (фракция «КПРФ»).

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе КПРФ.

Ранее в социальных сетях появилась публикация о проплаченной, в том числе из-за рубежа, кампании по дискредитации предстоящего голосования по поправкам. В частности, согласно публикациям, организаторы кампании планируют до 25 июня разместить в Сети 20 видеороликов с критикой Владимира Путина. Как утверждается в публикациях, кампания, призывающая голосовать против поправок, создана выходцами из «Открытой России» и «Школы местного самоуправления».

Инициаторы этих акций прошли обучение на курсах политического лидерства в США при Госдепе, а сегодня их работу финансируют американские фонды — NED («Национальный фонд демократии») и Free Russia («Свободная Россия»).

«Мы видим, что, несмотря на беспорядки в Америке, зарубежное вмешательство в дела нашей страны возросло по линии финансируемых из-за рубежа НКО, которые увеличивают финансирование, например, в сфере, связанной с образованием. По нашим оценкам, финансирование НКО выросло более чем на 20%. Нет сомнения в том, что поставлена задача по срыву голосования», — сказал Гаврилов.

Он подчеркнул важность того, чтобы люди пришли и выразили свое мнение, внимательно изучив поправки и приняв решение.

«Для пресечения попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны следует начать расследование по факту увеличения финансирования НКО. А лучшим ответом на провокации станет максимальная явка граждан на голосование», — добавил Гаврилов.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1593029884

Метки: Новости

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