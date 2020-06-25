1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1989. «Тбилисские события»

«Тбилисские события» — специальная операция по разгону оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси, осуществлённая в ночь на 9 апреля 1989 года силами внутренних войск МВД СССР и Советской армии. Действия протестующих и саботаж операции со стороны тбилисского МВД привели к гибели 21 человека и травмам 290 человек

4 апреля 1989 года под руководством лидеров грузинского национального движения во главе с Звиадом Гамсахурдиа, Мерабом Костава, Ираклием Церетели и Георгием Чантурией в Тбилиси начался бессрочный митинг. В ходе подготовки к митингу был создан так называемый «Легион грузинских соколов» и отряды из бывших воинов-«афганцев», спортсменов и физически крепких мужчин, которые вооружились металлическими прутьями, цепями, камнями и другими подручными средствами. Был организован сбор денег для приобретения огнестрельного оружия

6 апреля на площади появились лозунги: «Долой коммунистический режим!», «Долой русский империализм!», «СССР — тюрьма народов!», «Долой Советскую власть!»

На митинге было зачитано и одобрено обращение к президенту и Конгрессу США: «1. Приурочить одно из заседаний ООН ко Дню суверенной Грузии – 26 мая. 2. Признать 25 февраля 1921 года днём оккупации Грузии большевистскими силами России. 3. Оказать помощь Грузии для выхода из состава Союза, в том числе путём ввода войск НАТО или ООН.»

Вслед за принятием указанного обращения начался сбор подписей под ним, а также была сделана попытка создать «Национальный комитет» «с функциями временного правительства»

Начиная с 00:00 8 апреля в Тбилиси были переброшены 4-й мотострелковый полк дивизии Дзержинского (650 человек), находившийся в тот момент на ликвидации последствий землетрясения в Спитаке, 345-й полк ВДВ из Кировабада (440 человек), бойцы пермского и воронежского ОМОНов (160 человек) и 450 курсантов Горьковской высшей школы МВД СССР. Кроме того, к участию в спецоперации был привлечён 8-й мотострелковый полк, дислоцированный в Тбилиси (650 человек).

8 апреля частью митингующих были предприняты действия по захвату техники для блокирования улиц и нападения на сотрудников милиции и военнослужащих, в результате чего были избиты 7 военнослужащих и 5 милиционеров. Была также предпринята попытка захвата Руставского металлургического завода, пресечённая охраной комбината

По утверждению генерала Игоря Родионова, если бы не разгон митинга силами армии, националистами «начался бы штурм здания» ЦК Компартии Грузинской ССР, которое уже было подготовлено к обороне и потому «Страшно подумать, сколько бы тогда было убитых и раненых»

В ночь с 8 на 9 апреля митинг был оцеплён войсками и милицией. К ночи на митинг собралось около 10 тысяч человек. Митингующие построили на прилегающих улицах баррикады, используя для этого 29 грузовиков и троллейбусов. В 2 часа 50 минут к митингующим через мегафон обратился начальник УВД города Тбилиси Гвенцадзе с призывом разойтись, затем в 3 часа 45 минут с аналогичным призывом обратился Илия II. В 4 часа 9 апреля генерал Игорь Родионов приказал начать вытеснение митингующих с площади. По данным комиссии Собчака, вытеснение началось в 04:05 и завершилось в 04:21. Митингующие начали покидать площадь, но почти все выходы с площади были перекрыты автотранспортом, то есть пути эвакуации были резко ограничены, в результате чего возникла паника и массовая давка

Против участников митинга солдатами были применены 73-сантиметровые резиновые палки, использовались слезоточивый газ «черёмуха», малые пехотные лопатки и в одном случае (по заключению судебно-медицинской экспертизы) огнестрельное оружие

В ходе вытеснения демонстрантов 16 участников митинга погибли на месте происшествия, а трое вскоре скончались в больнице. Как установила судебно-медицинская комиссия, причиной смерти всех погибших, за исключением одного случая с тяжёлой черепно-мозговой травмой, являлось удушье (асфиксия) в результате сочетания вдыхания химических веществ и сдавливания грудной клетки в давке

На первом Съезде народных депутатов (май-июнь 1989 года) Михаил Горбачёв отказался взять на себя ответственность за развитие событий во время разгона демонстрации и возложил всю вину за жертвы на армию.



Несмотря на введенный комендантский час, ситуация в Тбилиси остаётся напряженной. Военные пытаются навести порядок на улицах и площадях города



Войска в Тбилиси



Танки у моста Эльбакидзе



Танки на тбилисской набережной



Танки на улицах Тбилиси



Танки охраняют Центральный телеграф



Хотя ситуация держится под контролем, она все еще напряженная: комендантский час остается в силе, улицы патрулируются



Дом правительства на проспекте Руставели после подавления антисоветской демонстрации



Улицы Тбилиси после подавления антисоветской демонстрации



Тбилисские полицейские патрулируют улицы города после подавления антисоветской демонстрации



Танки расположены перед зданием правительства



Люди собираются возле здания правительства Грузинской ССР



17 апреля сотни жителей Тбилиси участвовали в похоронах трех демонстрантов, погибших в ночь с 8 на 9 апреля



Люди пришли попрощаться с павшим во время разгона демонстрации 9 апреля



Женщины оплакивают погибших во время разгона 9 апреля



Женщина, оплакивающая погибших



Люди пришли попрощаться с Мариной Самаргулиани-Чкония, убитой 9 апреля



Минута молчания



Люди пришли попрощаться с павшим во время разгона демонстрации



Тысячи людей приходят на похороны людей, погибших во время разгона митинга 9 апреля





Источник: https://humus.livejournal.com/7280698.html