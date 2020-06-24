Зачем белых ставят на колени перед неграми

Одесский журналист Юрий Ткачёв поделился своим мнением о ритуале вставания на колени перед представителями черного меньшинства, распространившимся в последнее время в США и Европе.

«Феномен добровольно-принудительного коленостояния имени BLM — это, в сущности, очень простая штука.

Действительно, на протяжении столетий небелых людей дискриминировали и унижали — глупо и тупо это отрицать. И сегодня это не отрицают — наоборот.

Но вместо того, чтобы начать поднимать потомков этих дискриминированных до того же уровня возможностей (материальных, интеллектуальных, моральных), начали заниматься тем, что стали опускать белых до их уровня.

«Чёрные несчастны из-за дискриминации? Значит, пусть белые будут несчастны тоже — из-за чувства вины за угнетение, которому они подвергали чёрных». Отсюда эта практика «отказа от привилегий» — от каких-то простых вещей до пресловутого целования ног чернокожим.

А почему это так? А потому что опустить человека до некоего уровня проще, чем его с этого уровня поднять. И вместо того, чтобы лишить привилегии статуса привилегий, сделав их чем-то общедоступным, устанавливается «плата за привилегии» в виде в том числе некоего контролируемого (или не всегда контролируемого) унижения.

То есть вокруг реально имевшего место факта исторической несправедливости выстраивается целый карнавал унижения, когда страдания и унижения порождают страдания и унижения.

И кто-то на самом деле считает, что это может принести освобождение и решение проблемы? Лучшее, что из этого может выйти, — это массовый психоз, нервный срыв геополитического масштаба. Ну, вот именно это мы сейчас и наблюдаем.

К слову сказать, если вы думаете, что нас это напрямую не касается, вы ошибаетесь: ещё как касается. Те же политические украинцы говорят: вы, русские, веками запрещали украинский язык, значит, теперь вам надо смириться с ограничениями для вас из-за вашего языка. Узнаёте? По сути — ровно то же самое: опускание оппонента по эмоциональной шкале, чтобы подняться за счёт этого на его фоне.

Но зато это проще. Не надо тратить деньги на ликвидацию разного рода неравенств. Не надо продумывать, как именно — технически — их оптимально ликвидировать. Не надо ждать десятилетиями, пока твои усилия дадут плоды. Заставь белого поцеловать тебе ноги. Заставь русского говорить по-украински. И вроде бы мир становится не таким уж беспросветным, не так ли, ведь ты уже чего-то добился.

Вопрос в том, что это только кажется. И проблемы, которые на самом деле поставили тебя в угнетённое положение, никуда не делись. А «сумма счастья» в обществе только уменьшилась, грозя в будущем только новыми проблемами.

Подобно логике того антисоветского анекдота, нам надо добиваться не того, чтобы не было привилегированных людей, а того, чтобы не было угнетённых. Хотя кому это надо? Ведь управлять быдлом, к тому же замороченным и невротизированным, куда проще, не так ли?»

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