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Зачем белых ставят на колени перед неграми

02:30. 24 июня 2020 272 просмотра 15 коммент. Опубликовал:
Зачем белых ставят на колени перед неграми | Русская весна

Одесский журналист Юрий Ткачёв поделился своим мнением о ритуале вставания на колени перед представителями черного меньшинства, распространившимся в последнее время в США и Европе.

«Феномен добровольно-принудительного коленостояния имени BLM — это, в сущности, очень простая штука.

Действительно, на протяжении столетий небелых людей дискриминировали и унижали — глупо и тупо это отрицать. И сегодня это не отрицают — наоборот.

Но вместо того, чтобы начать поднимать потомков этих дискриминированных до того же уровня возможностей (материальных, интеллектуальных, моральных), начали заниматься тем, что стали опускать белых до их уровня.

«Чёрные несчастны из-за дискриминации? Значит, пусть белые будут несчастны тоже — из-за чувства вины за угнетение, которому они подвергали чёрных». Отсюда эта практика «отказа от привилегий» — от каких-то простых вещей до пресловутого целования ног чернокожим.

А почему это так? А потому что опустить человека до некоего уровня проще, чем его с этого уровня поднять. И вместо того, чтобы лишить привилегии статуса привилегий, сделав их чем-то общедоступным, устанавливается «плата за привилегии» в виде в том числе некоего контролируемого (или не всегда контролируемого) унижения. 

То есть вокруг реально имевшего место факта исторической несправедливости выстраивается целый карнавал унижения, когда страдания и унижения порождают страдания и унижения. 

И кто-то на самом деле считает, что это может принести освобождение и решение проблемы? Лучшее, что из этого может выйти, — это массовый психоз, нервный срыв геополитического масштаба. Ну, вот именно это мы сейчас и наблюдаем.

К слову сказать, если вы думаете, что нас это напрямую не касается, вы ошибаетесь: ещё как касается. Те же политические украинцы говорят: вы, русские, веками запрещали украинский язык, значит, теперь вам надо смириться с ограничениями для вас из-за вашего языка. Узнаёте? По сути — ровно то же самое: опускание оппонента по эмоциональной шкале, чтобы подняться за счёт этого на его фоне. 

Но зато это проще. Не надо тратить деньги на ликвидацию разного рода неравенств. Не надо продумывать, как именно — технически — их оптимально ликвидировать. Не надо ждать десятилетиями, пока твои усилия дадут плоды. Заставь белого поцеловать тебе ноги. Заставь русского говорить по-украински. И вроде бы мир становится не таким уж беспросветным, не так ли, ведь ты уже чего-то добился.

Вопрос в том, что это только кажется. И проблемы, которые на самом деле поставили тебя в угнетённое положение, никуда не делись. А «сумма счастья» в обществе только уменьшилась, грозя в будущем только новыми проблемами. 

Подобно логике того антисоветского анекдота, нам надо добиваться не того, чтобы не было привилегированных людей, а того, чтобы не было угнетённых. Хотя кому это надо? Ведь управлять быдлом, к тому же замороченным и невротизированным, куда проще, не так ли?»

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Источник: https://rusvesna.su/news/1592939633

Метки: Новости

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15 Комментариев » Оставить комментарий


  • 12784 11846
    жора шапов 24 июня 2020 в 10:58

    Всё по Протоколам.

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    2
  • 5323 4351
    Женечка 24 июня 2020 в 11:39

    Не встают они на колени. В такой позе полицейский придушил негра, с которого все началось. Опускание на колено означает “я против убийства при задержании когда в этом нет необходимости”. Перегибы у отдельных белых идиотов есть, но в массе это не извинение за рабство. Кстати, на колено встают и китайцы и латиносы и сами черные полицейские. А вы в очередной раз Америку хороните, читая однобокую пропаганду.

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    -1
    • 19714 1932
      РусофилЖенечка 24 июня 2020 в 11:42

      Всё верно.
      И на Украине не вставали.
      И вообще это рыцарский жест.
      У Путина научились.
      Он ведь выдал что ” Россия встаёт с колен” и все сразу на колени бухнулись чтоб не как москали.
      ага.
      Потому хоронить Америку это как Украину хоронить….

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      1
      • 5323 4351
        ЖенечкаРусофил 24 июня 2020 в 11:52

        Ага, и Украину который год уже хороните: то зимой без газа вымерзнут, то дефолт на днях, то от Днепропетровска до Одессы скоро наши войска стоять будут, то, вон, металл у них кончился-медальки пластмассовые штампуют.

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        1
        • 19714 1932
          РусофилЖенечка 24 июня 2020 в 12:11

          Ага.
          Одни хоронят глупцы а твоя РОДНЯ живёт-процветает ))
          Справедливость.
          Может уже и социализм скоро строить начнут?

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          1
          • 5323 4351
            ЖенечкаРусофил 24 июня 2020 в 12:17

            Да мне то что, чего они там будут строить? Их дело. Это у Вас зудит, так что зубы скрипят, от того что у соседей творится. И позлорадничать любите, золотой, Вы, человек.

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          • 19714 1932
            РусофилЖенечка 24 июня 2020 в 12:22

            Да ладно…..
            А если нет дела то откуда такая информированность и про коленки и про медальки?
            Тут вот недавно шпиона украинского арестовали.
            Проник в полицию гад.
            А на ЯП просто рассадник.
            Если всех сдать медалЮ дадут?

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            1
          • 5323 4351
            ЖенечкаРусофил 24 июня 2020 в 12:40

            Откуда у вас, всех яростных антисоветчиков и любителей нынешней демократии, эти атавизмы совка: сдать-настучать, отправить в ГУЛАГ, воспользоваться ледорубом? Все ведь хорошо, чего истерите?

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          • 19714 1932
            РусофилЖенечка 24 июня 2020 в 12:50

            Да просто СТЁБ ))
            Вас большевиков сразу ЗАТЫКАЕТ ))
            Вы-же себя представляете только героями-палачами на вышках ГУЛАГ.
            А тут всё наоборот.
            Вот и у Женечко сразу затык и обида..

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          • 5323 4351
            ЖенечкаРусофил 24 июня 2020 в 13:02

            Э-ээ, уважаемый, путаете педали – эт не обида. Приходит убеждение, что благодаря подобным Вам индивидам и была дискредитирована сама идея построения справедливого общества. И доносы строчили и на вышках стояли, ради своего благополучия, такие вот хохлофили.
            А ещё довожу до Вашего сведения, что по последним исследованиям, капсят в сообщениях в сети, вопреки всем правилам нетикета, инфантильная школота, склочные домохозяйки или латентные и явные шизофреники. А т.к. под первые две категории Вы явно не подходите, то решение бросить пить было верным для Вас, ибо алкоголь усугубляет течение болезни. Большой привет!

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          • 19714 1932
            РусофилЖенечка 24 июня 2020 в 13:07

            Ой прям.
            И мальчик Женечка ушёл шурша юбками и цокая каблучками.
            ОбиженнО

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          • 5323 4351
            ЖенечкаРусофил 24 июня 2020 в 13:14

            Ну вот ещё и зрительные и слуховые галлюцинации. Хорошо если под действием психотропов. А иначе, это точно проблемы.

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  • 12784 11846
    жора шапов 24 июня 2020 в 11:45

    Когда кто-то встаёт с колен,- ему надо ещё локти оторвать от поверхности. ( Из инета)

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  • 13913 8555
    Maleos 24 июня 2020 в 13:00

    Когда жыды завозили в америгу чёрных рабов, они были “белыми” рабовладельцами, а когда настала пора целовать нигерам бутсы, они сразу стали евреями… жыдам – евреево, дебилам – дебилово. Как по нотам…

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