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“Великий урок истории”

13:48. 24 июня 2020 33 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Статья от 22 июня 1950-го года генерал-майор Покровского. Написанная к 9-й годовщине нападения Германии на СССР и 5-летию Парада Победы 1945-го года.



Военачальник. Генерал-полковник (1944). Родился 21.10(2.11).1898 в Тамбове в семье служащего. Член КПСС с 1940.
В 1915 призван в армию, окончил школу прапорщиков (1915).
В Советской Армии с 1919. Участвовал в Гражданской войне 1918—20 на Южном и Юго-Западном фронтах — командир батальона и полка. Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе (1926).
В Великую Отечественную войну 1941—45 начальник штаба Резервной группы войск, Юго-Западного фронта (июнь — октябрь 1941), 60-й и 3-й ударной армий на Северо-Западном фронте (октябрь 1941 — февраль 1942). Заместитель начальника штаба Западного направления (февраль — май 1942), затем начальник штаба 33-й армии; с февраля 1943 начальник штаба Западного фронта, с апреля 1944 начальник штаба 3-го Белорусского фронта. После войны — начальник штаба Барановичского военного округа (1945—46), с 1946 помощник начальника Генштаба по военно-научной работе, с 1953 начальник Военно-научного управления Генштаба. С 1961 в отставке. Награждён орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й и 2-й степени, Кутузова 1-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени, Красной Звезды и медалями, а также 1 иностранным орденом. Скончался в 1979.



Также Покровский известен тем, что после окончания войны он по линии Генерального Штаба проводил опросы командного состава Красной Армии на предмет выяснения причин поражений в первый период войны, рассылая опросные листы с конкретными вопросами, ответы на которые значительно расширили понимание причин неудачного начала войны.



Сейчас они изданы в формате книги "Пишу исключительно по памяти…" http://publisher.usdp.ru/catalog/388.html (книга отличная, рекомендую к покупке,  особенно для любителей истории Великой Отечественной Войны).

Плюс еще свежие подборки документов опубликованных к 22 и 24 июня МО РФ.

1. Триумф Народа-Победителя – (документы посвященные проведению Парада Победы 1945-го года).



















Еще больше документов с описанием и комментариями смотри тут https://parad-pobedy-75.mil.ru/

* * *

2. В первые дни войны (документы посвященные нападению Германии на СССР и первым дням борьбы с агрессией).











Еще больше документов с комментариями смотри здесь https://june22-1941.mil.ru/

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5973196.html

Метки: 1950, 22 июня, великая отечественная война, газеты, день победы, история, мо рф, Москва, парад победы, покровский, сталин

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