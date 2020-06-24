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В России установлен еще один памятник Сталину

23:53. 24 июня 2020 102 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


24 июня в городе Бор Нижегородской области был открыт еще один памятник Сталину.
Открытие памятника Верховному Главнокомандующему, который привел СССР к победе в Великой Отечественной Войне было приурочено к 75-й годовщине Парада Победы.
Вполне нормально, что на юбилей Парада Победы открывают памятник человеку, который немало сделал для того, чтобы этот Парад стал возможен, сколько бы официоз стыдливо не умалчивал, под чьим руководством была одержана победа в Великой Отечественной Войне.


Победили под руководством вот этих людей. Не только Сталина конечно, а целой плеяды талантливых полководцев из народа, которые вели наши армии и фронты.
Но во главе этой машины сокрушившей Третий Рейх стоял именно Сталин, о чем стоит хорошенько помнить. И очень хорошо, что многие об этом помнят, несмотря на многолетние попытки стереть эту память, которые начавшись еще при Хрущеве, продолжаются и по сей день.


Обратите внимание, сколько людей пришло на открытие, в том числе и на кол-во молодежи.
Надежды антисоветчиков на то, что уйдут поколения жившие при Сталине и о Сталине забудут, не оправдались.


Памятник открыли на частном участке у канатной дороги. Местная администрация всячески препятствовала установке памятника на общественной территории.
Рядом с памятником планируется открыть "Сталин-Центр".






















Памятник сделан из бетона, который окрашен под бронзу.
Установивший памятник на свои средства предприниматель Зоров, который руководит в местном отделении КПРФ заявил, что памятник по хорошему надо было ставить у администрации Бора, чтобы у чиновников, которые проходят мимо памятника "Все сжималось" при мысли о коррупции.



Вот здесь еще больше фото и комментариев https://www.nn.ru/text/gorod/2020/06/24/69332746/comments/

Как уже ранее отмечалось, появление памятников Сталину в России исторически неизбежно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5974691.html

Метки: великая отечественная война, нижний новгород, памятники, Россия, сталин, фотографии

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