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В окружении ненависти

02:14. 24 июня 2020 147 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Помятник генералу Конфедерации Роберту Ли в Ричмонде.
Несмотря на все попытки и расписанный постамент, снять его пока у протестующих не получается даже при поддержке губернатора штата.
Судья наложил запрет на снос, а мэрия города заявляет, что не может идти против постановления суда.
Поэтому несмотря на волны ненависти, генерал Ли возвышается посреди моря надписей и оскорблений в свой адрес.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5972179.html

Метки: конфедерация, ЛИ, ричмонд, США, фотографии

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