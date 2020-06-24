В окружении ненависти
02:14. 24 июня 2020 147 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Помятник генералу Конфедерации Роберту Ли в Ричмонде.
Несмотря на все попытки и расписанный постамент, снять его пока у протестующих не получается даже при поддержке губернатора штата.
Судья наложил запрет на снос, а мэрия города заявляет, что не может идти против постановления суда.
Поэтому несмотря на волны ненависти, генерал Ли возвышается посреди моря надписей и оскорблений в свой адрес.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5972179.html