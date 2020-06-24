В окружении ненависти





Помятник генералу Конфедерации Роберту Ли в Ричмонде.

Несмотря на все попытки и расписанный постамент, снять его пока у протестующих не получается даже при поддержке губернатора штата.

Судья наложил запрет на снос, а мэрия города заявляет, что не может идти против постановления суда.

Поэтому несмотря на волны ненависти, генерал Ли возвышается посреди моря надписей и оскорблений в свой адрес.





Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5972179.html