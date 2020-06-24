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В этот день мы ответили немцам на их блицкриг

11:32. 24 июня 2020 194 просмотра 3 коммент. Опубликовал:


В этот день в 1944 году началась наша крупнейшая наступательная операция Великой Отечественной войны – «Багратион». В ходе операции была разгромлена германская группа армий «Центр», наши войска к концу августа вышли к Варшаве и границам Восточной Пруссии (оставались на достигнутых рубежах до января 1945г., перенеся основные усилия на юг и в Прибалтику – но это отдельный вопрос…)

По соотношению потерь операция так же находится в числе наиболее благоприятных для нас, но, в отличие, например, от Сталинградской наступательной и Ясско-Кишиневской, здесь противником были исключительно германские войска (на том же направлении через полгода будет проведена успешная Висло-Одерская – она могла привести нас в Берлин, но по ряду причин этого не случилось).

Фактически это был наш ответ на германский блицкриг 1941 года – в том же месте и тоже летом. Но на 3 года позже…

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10320062.html

Метки: вов, история ссср

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 19714 1932
    Русофил 24 июня 2020 в 12:16

    Не мы ответили а ОНИ ответили.
    МЫ родились когда всё уже произошло.
    Не мы а ОНИ…..
    Задолбало хомячьё которое СЕБЕ чужие подвиги присваивает

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  • 4327 2991
    чужой 24 июня 2020 в 12:18

    В день победы неизвестные летательные аппараты атакуют ВУС России в Сирии.
    Совпадение, но подлодка с калибрами вышла в Средиземное.
    По моему предупреждали, что Израиль может прекратить свое существование.
    Но если пчелы вместо меда приносят какашки, то надо ответить.

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  • 4740 3840
    Антон 24 июня 2020 в 14:54

    Война, конечно, страшное дело. Смерти, страдания, усталость, недосыпание… Но идти на запад нашим воинам наверняка было легче, чем отступать, оставляя фашистам города и села. Преодолели! Все испытания! Победили фашистскую гидру! Герои!

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