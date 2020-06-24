В этот день мы ответили немцам на их блицкриг

В этот день в 1944 году началась наша крупнейшая наступательная операция Великой Отечественной войны – «Багратион». В ходе операции была разгромлена германская группа армий «Центр», наши войска к концу августа вышли к Варшаве и границам Восточной Пруссии (оставались на достигнутых рубежах до января 1945г., перенеся основные усилия на юг и в Прибалтику – но это отдельный вопрос…)По соотношению потерь операция так же находится в числе наиболее благоприятных для нас, но, в отличие, например, от Сталинградской наступательной и Ясско-Кишиневской, здесь противником были исключительно германские войска (на том же направлении через полгода будет проведена успешная Висло-Одерская – она могла привести нас в Берлин, но по ряду причин этого не случилось).Фактически это был наш ответ на германский блицкриг 1941 года – в том же месте и тоже летом. Но на 3 года позже…

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10320062.html