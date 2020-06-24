В этот день мы ответили немцам на их блицкриг
11:32. 24 июня 2020 194 просмотра 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
В этот день в 1944 году началась наша крупнейшая наступательная операция Великой Отечественной войны – «Багратион». В ходе операции была разгромлена германская группа армий «Центр», наши войска к концу августа вышли к Варшаве и границам Восточной Пруссии (оставались на достигнутых рубежах до января 1945г., перенеся основные усилия на юг и в Прибалтику – но это отдельный вопрос…)
По соотношению потерь операция так же находится в числе наиболее благоприятных для нас, но, в отличие, например, от Сталинградской наступательной и Ясско-Кишиневской, здесь противником были исключительно германские войска (на том же направлении через полгода будет проведена успешная Висло-Одерская – она могла привести нас в Берлин, но по ряду причин этого не случилось).
Фактически это был наш ответ на германский блицкриг 1941 года – в том же месте и тоже летом. Но на 3 года позже…
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10320062.html
Не мы ответили а ОНИ ответили.
МЫ родились когда всё уже произошло.
Не мы а ОНИ…..
Задолбало хомячьё которое СЕБЕ чужие подвиги присваивает
В день победы неизвестные летательные аппараты атакуют ВУС России в Сирии.
Совпадение, но подлодка с калибрами вышла в Средиземное.
По моему предупреждали, что Израиль может прекратить свое существование.
Но если пчелы вместо меда приносят какашки, то надо ответить.
Война, конечно, страшное дело. Смерти, страдания, усталость, недосыпание… Но идти на запад нашим воинам наверняка было легче, чем отступать, оставляя фашистам города и села. Преодолели! Все испытания! Победили фашистскую гидру! Герои!