Парады в честь 75-летия Победы прошли в 28 городах страны

Сегодня во многих городах России прошли торжественные парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победителей 1945 года.

В главном параде в Москве приняли участие более 13 тыс. военнослужащих, 209 единиц военной техники и 76 самолетов и вертолетов ВКС РФ. Были продемонстрированы новинки военной техники, среди которых выделялись ЗРПК «Панцирь-С1М» и РСЗО «Торнадо-С». В шествии по Красной площади приняли участие и военные расчеты дружественных стран.

В своей речи президент РФ Владимир Путин отметил важность сохранения памяти о героическом подвиге наших предков, одержавших победу над фашистской Германией.

Торжественные парады в честь юбилея Победы прошли еще в 28 городах страны.

На почетной трибуне парада в Санкт-Петербурге присутствовало более двухсот ветеранов. В торжественном строю по Дворцовой площади прошли более 4 тыс. военнослужащих и новейшие образцы военной техники.

В Ростове-на-Дону в торжественном параде приняли участие более 3 тыс. военнослужащих Южного военного округа, более ста единиц военной техники и около сорока военных самолетов и вертолетов. Горожане тепло приветствовали ветеранов и колонны военной техники времен войны.

В Севастополе главное внимание было уделено морской части парада. На городском рейде встали флагманы Черноморского флота РФ. В торжественном строю, чеканя шаг, по улицам Севастополя прошли парадные расчеты экипажей кораблей ВМФ РФ, курсанты военных училищ, современная и историческая военная техника.

Всего в праздничных мероприятиях в честь 75-летия Дня Победы, по всей стране приняли участие более 170 тыс. военнослужащих и 4,5 тыс. единиц военной техники.