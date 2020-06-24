Главная » События

Парады Победы 2020

09:55. 24 июня 2020 108 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


75 лет назад прошел исторический Парад Победы.
Воины-победители бросили знамена побежденной нацистской Германии к подножью Мавзолея Ленина, поставив жирную точку в Великой Отечественной Войне и крестовом походе нацистов и объединений Европы против СССР и большевизма.



Ниже, сегодняшние торжества, перенесенные из-за коронавируса с 9 мая на 24 июня.
Трансляция Парада Победы 2020 в Москве.



Парады в других городах.


Хабаровск


Владивосток


Уссурийск


Южно-Сахалинск


Белогорск


Чита


Улан-Удэ.


Новосибирск


Екатеринбург.

Севастопольский парад + парады в ДНР и ЛНР выложу отдельно, как появятся.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5972411.html

Метки: Видео, день победы, Москва, парад победы, праздники

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Парад победы 24 июня 2020 года
...участия в Параде Победы. 10:01 В Хабаровске прошел масштабный Парад Победы. 10:01... На Сахалине прошел Парад Победы, открывший серию парадов по...com На Сахалине прошел Парад Победы, открывший серию парадов по всей России К...
Парады Победы 2020
75 лет назад прошел исторический Парад Победы.Воины-победители бросили знамена ... 24 июня.Трансляция Парада Победы 2020 в Москве.Парады в других городах...-СахалинскБелогорскЧитаУлан-Удэ.НовосибирскЕкатеринбург.Севастопольский парад + парады в ДНР и ЛНР ...
Демонстрация силы: как готовился Парад Победы 1945 года
... Мавзолея. Совершенно новым элементом Парада Победы стали десять штандартов, под...Жуков и Константин Рокоссовский принимают Парад Победы. Фото: commons.wikimedia.....wikimedia.org/Mil.ruНа Параде Победы присутствовали представители стран антигитлеровской ...
Главные парады Победы на Красной площади
...вражеские штандарты, сожгли. Провести Парад Победы в Москве Сталин решил в... округа Афанасий Белобородов. Следующий Парад Победы состоялся на Красной площади через... использовалась минимально. Зато завершил Парад Победы пролет над Красной площадью истребителей...
Лучшие кадры Парада Победы в Москве
...21:04 Лучшие кадры Парада Победы в Москве. Парад Победы глазами участников Телеканал «...«Звезда» публикует лучшие кадры Парада Победы, прохождения пеших колонн и ... по Красной площади.Открыли Парад Победы барабанщики Московского военного музыкального ...
Парад Победы в Берлине 7 сентября 1945 года
... войсками провести Парад Победы в Берлине. Цветной фильм о Параде Победы 24 июня..., представители печати и радио. Парад Победы привлек внимание тысяч зрителей. В...Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Парад Победы в Берлине окончен. В донесении...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)