Парады Победы 2020

75 лет назад прошел исторический Парад Победы.Воины-победители бросили знамена побежденной нацистской Германии к подножью Мавзолея Ленина, поставив жирную точку в Великой Отечественной Войне и крестовом походе нацистов и объединений Европы против СССР и большевизма.Ниже, сегодняшние торжества, перенесенные из-за коронавируса с 9 мая на 24 июня.Трансляция Парада Победы 2020 в Москве.Парады в других городах.ХабаровскВладивостокУссурийскЮжно-СахалинскБелогорскЧитаУлан-Удэ.НовосибирскЕкатеринбург.Севастопольский парад + парады в ДНР и ЛНР выложу отдельно, как появятся.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5972411.html