Парад Путина, Торговля младенцами, Въезд не для русских // Галопом по Европам #239

В этом выпуске:

- Подтвержденных случаев коронавируса в России — больше 600 тысяч;

- В Москве Парад победы прошел без масок и без представительных делегаций;

- США могут продлить СНВ, но при трех условиях;

- Китай готовится к полной дедолларизации;

- Продолжают портиться отношения между Турцией и Францией;

- Россия не против продать Анкаре еще С-400, если та попросит;

- Греф считает, что свежие налоговые послабления для IT-компаний приведут к появлению в России собственных гигантов цифровой индустрии;

- Сворачивается карантинная помощь Минфина экономике;

- Минск получит третью по счету инъекцию азербайджанской нефти;

- Следственный комитет обнаружил в Москве пятерых суррогатных младенцев.





_______________________________________________





Поддержать создание передач на канале:

https://agitblog.ru/agitdonate/



_______________________________________________







Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.

galop.feedback@gmail.com





Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bI6kivmZ3dk