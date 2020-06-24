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Парад Путина, Торговля младенцами, Въезд не для русских // Галопом по Европам #239

21:05. 24 июня 2020 156 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

В этом выпуске:
- Подтвержденных случаев коронавируса в России — больше 600 тысяч;
- В Москве Парад победы прошел без масок и без представительных делегаций;
- США могут продлить СНВ, но при трех условиях;
- Китай готовится к полной дедолларизации;
- Продолжают портиться отношения между Турцией и Францией;
- Россия не против продать Анкаре еще С-400, если та попросит;
- Греф считает, что свежие налоговые послабления для IT-компаний приведут к появлению в России собственных гигантов цифровой индустрии;
- Сворачивается карантинная помощь Минфина экономике;
- Минск получит третью по счету инъекцию азербайджанской нефти;
- Следственный комитет обнаружил в Москве пятерых суррогатных младенцев.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bI6kivmZ3dk

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 9898 8132
    марина 24 июня 2020 в 21:39

    Вот тебе и достижения .В Киеве в гостинице арестовали “товар” в 20 младенцев ,а в Москве в грязной квартире-все случайно,если бы не вирус как-то вывезли в Китай.Нет слов,это деградация полнейшая.

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  • 11200 9834
    Руса 24 июня 2020 в 22:12

    - “Китай готовится к полной дедолларизации”.

    Очевидно и Росии надо готовиться к этому же.

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