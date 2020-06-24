Парад Победы на Красной площади — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В ближайшее время в Москве начнётся юбилейный парад в честь 75-летия Победы Советского Союза над немецко-фашистской Германий. «Русская Весна» предлагает вам посмотреть трансляцию вместе с нами.
Сегодняшний парад необычен всем — от даты проведения, до социального дистанцирования на трибунах.
Итак, 24 июня дата хоть и символическая — в 1945 в этот день знамёна Третьего рейха бросили к Мавзолею Ленина — но непривычная. Примечательно, что гвардейцам, которые вынесли немецко-фашистские флаги и швырнули их на брусчатку Красной площади, к параду сшили специальные перчатки, которые после были сожжены.
Итак, сегодня 15 000 военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов станут главными участниками парада и почтят подвиг нашего великого прошлого, а вот зрителям на трибунах придётся соблюдать социальную дистанцию, как того требует наше непростое настоящее.
Десять расчетов будут в форме времен Великой Отечественной, вооружение будет под стать гимнастёркам — ППШ, винтовки Мосина и самозарядные карабины Симонова.
Приглашение на юбилейный парад Кремль отправил лидерам 20 государств, приняли его 13. Столько же иностранных парадных расчётов прошагает по Красной площади — военные из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана и Туркменистана.
Сегодняшний праздник завершится салютом на Лужнецкой набережной: он начнётся в 23.00 в среду и продлится 15 минут.
Источник: https://rusvesna.su/news/1592976597
У меня есть вопрос к телевизионщикам, НА КОЙ ХРЕН СТАВИТЬ КАМЕРУ НИЖЕ УРОВНЯ МОСТОВОЙ? Нормального человека както мало интересует вид на марширующих с низу.
Наверное у того кто организовывал съёмку, какие то большие сексуальные проблемы.
Ещё один вопрос к организаторам. Что, масочный режим в Москве уже отменён? У Вас все участники этого действа без масок.
Вот ,вот ,а Батю за это распинали,спектакль окончен,маски сняты.Аплодисменты.
Не окончен а просто один из АКТОВ сюжетной линии ))
Празднично,пафосно но блин это пошлый век.
И ничего ЛУЧШЕ придумать не смогли к сожалению.
и все равно,как не скептично я подумала про это ,когда 09,05,2020 не случился Парад,при звуках музыки “вставай страна огромная “заревела.Не думаю ,что ты остался равнодушен,речь была мягкой и правильной .Да ,а про что Малеос,не поняла .Писали об оппозиции Собянина с Госсоветом против правительства и Путина ,но потом их поставили по рангу и всё,стали отменять ограничения
Я участник и парада на Дворцовой в Питере и потом в Харькове топал по самой большой площади Европы.
Научаствовался до сыта.
У меня нет романтизма а вспоминается бесконечная шагистика при подготовке.
Всё это ШОУ.
Но уже устаревшее и РОК-КОНЦЕРТ КРУЧЕ.
А насчёт противостояния Путина и Собянина опять кто-то это насосал.
Нет Медведева надо насосать ему смену.
Гадкие минетчики
оппортунист
Оппортуни́ст — политический деятель, ловко приспосабливающийся к данным обстоятельствам
Как в сказке о Мальчише-Кибальчише – “И всё бы хорошо, да что-то нехорошо”.
Думаю, 9 мая парад принес бы больше радости и удовлетворения: мол, несмотря ни на что и вопреки всему…