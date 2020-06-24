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Парад Победы на Красной площади — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

09:54. 24 июня 2020 241 просмотр 10 коммент. Опубликовал:
Парад Победы на Красной площади — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна

В ближайшее время в Москве начнётся юбилейный парад в честь 75-летия Победы Советского Союза над немецко-фашистской Германий. «Русская Весна» предлагает вам посмотреть трансляцию вместе с нами.

Сегодняшний парад необычен всем — от даты проведения, до социального дистанцирования на трибунах.

Итак, 24 июня дата хоть и символическая — в 1945 в этот день знамёна Третьего рейха бросили к Мавзолею Ленина — но непривычная. Примечательно, что гвардейцам, которые вынесли немецко-фашистские флаги и швырнули их на брусчатку Красной площади, к параду сшили специальные перчатки, которые после были сожжены.

Итак, сегодня 15 000 военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов станут главными участниками парада и почтят подвиг нашего великого прошлого, а вот зрителям на трибунах придётся соблюдать социальную дистанцию, как того требует наше непростое настоящее.

Десять расчетов будут в форме времен Великой Отечественной, вооружение будет под стать гимнастёркам — ППШ, винтовки Мосина и самозарядные карабины Симонова.

Приглашение на юбилейный парад Кремль отправил лидерам 20 государств, приняли его 13. Столько же иностранных парадных расчётов прошагает по Красной площади — военные из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана и Туркменистана.

Сегодняшний праздник завершится салютом на Лужнецкой набережной: он начнётся в 23.00 в среду и продлится 15 минут.

Источник: https://rusvesna.su/news/1592976597

Метки: Новости

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10 Комментариев » Оставить комментарий


  • 707 584
    Нехресть 24 июня 2020 в 11:49

    У меня есть вопрос к телевизионщикам, НА КОЙ ХРЕН СТАВИТЬ КАМЕРУ НИЖЕ УРОВНЯ МОСТОВОЙ? Нормального человека както мало интересует вид на марширующих с низу.

    Наверное у того кто организовывал съёмку, какие то большие сексуальные проблемы.

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    2
  • 2871 2588
    VorchunVV 24 июня 2020 в 14:09

    Ещё один вопрос к организаторам. Что, масочный режим в Москве уже отменён? У Вас все участники этого действа без масок.

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    1
  • 9892 8126
    марина 24 июня 2020 в 14:17

    Вот ,вот ,а Батю за это распинали,спектакль окончен,маски сняты.Аплодисменты.

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    • 19714 1932
      Русофилмарина 24 июня 2020 в 14:33

      Не окончен а просто один из АКТОВ сюжетной линии ))
      Празднично,пафосно но блин это пошлый век.
      И ничего ЛУЧШЕ придумать не смогли к сожалению.

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      1
      • 9892 8126
        маринаРусофил 24 июня 2020 в 14:39

        и все равно,как не скептично я подумала про это ,когда 09,05,2020 не случился Парад,при звуках музыки “вставай страна огромная “заревела.Не думаю ,что ты остался равнодушен,речь была мягкой и правильной .Да ,а про что Малеос,не поняла .Писали об оппозиции Собянина с Госсоветом против правительства и Путина ,но потом их поставили по рангу и всё,стали отменять ограничения

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        • 19714 1932
          Русофилмарина 24 июня 2020 в 14:48

          Я участник и парада на Дворцовой в Питере и потом в Харькове топал по самой большой площади Европы.
          Научаствовался до сыта.
          У меня нет романтизма а вспоминается бесконечная шагистика при подготовке.
          Всё это ШОУ.
          Но уже устаревшее и РОК-КОНЦЕРТ КРУЧЕ.
          А насчёт противостояния Путина и Собянина опять кто-то это насосал.
          Нет Медведева надо насосать ему смену.
          Гадкие минетчики

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  • 4740 3840
    Антон 24 июня 2020 в 15:04

    Как в сказке о Мальчише-Кибальчише – “И всё бы хорошо, да что-то нехорошо”.

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    -1
  • 4740 3840
    Антон 24 июня 2020 в 15:06

    Думаю, 9 мая парад принес бы больше радости и удовлетворения: мол, несмотря ни на что и вопреки всему…

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    0

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