Парад Победы на Красной площади — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В ближайшее время в Москве начнётся юбилейный парад в честь 75-летия Победы Советского Союза над немецко-фашистской Германий. «Русская Весна» предлагает вам посмотреть трансляцию вместе с нами.

Сегодняшний парад необычен всем — от даты проведения, до социального дистанцирования на трибунах.

Итак, 24 июня дата хоть и символическая — в 1945 в этот день знамёна Третьего рейха бросили к Мавзолею Ленина — но непривычная. Примечательно, что гвардейцам, которые вынесли немецко-фашистские флаги и швырнули их на брусчатку Красной площади, к параду сшили специальные перчатки, которые после были сожжены.

Итак, сегодня 15 000 военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов станут главными участниками парада и почтят подвиг нашего великого прошлого, а вот зрителям на трибунах придётся соблюдать социальную дистанцию, как того требует наше непростое настоящее.

Десять расчетов будут в форме времен Великой Отечественной, вооружение будет под стать гимнастёркам — ППШ, винтовки Мосина и самозарядные карабины Симонова.

Приглашение на юбилейный парад Кремль отправил лидерам 20 государств, приняли его 13. Столько же иностранных парадных расчётов прошагает по Красной площади — военные из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана и Туркменистана.

Сегодняшний праздник завершится салютом на Лужнецкой набережной: он начнётся в 23.00 в среду и продлится 15 минут.