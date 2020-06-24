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Парад победы 24 июня 2020 года

09:59. 24 июня 2020 279 просмотров 7 коммент. Опубликовал:

“Стрижи” и “Русские Витязи” над Красной площадью


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Видео из танка на Параде Победы


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Парады Победы в Сталино и Ворошиловграде



Сегодня военные парады в честь 75-летия Парада Победы прошли в Донецке и Луганске, которые если кто еще не забыл, с этого года на праздники называются Сталино и Ворошиловград.

Парад Победы в Донецке/Сталино.























Парад Победы в Луганске/Ворошиловграде.








 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Парад Победы в Севастополе



У нас сегодня погода очень сильно подвела, но Парад Победы тем не менее состоялся.


Порадовала отреставрированная техника, которая после праздничных мероприятий вернется на Сапун-Гору, которую в этом году приводят в порядок (в первую очередь территорию вокруг Диорамы).






Вид от памятника Ленина на бухту.


А это вид со стороны Радиогорки.









Праздничный салют над бухтой в честь Парада Победы сдвинули у нас с 22-00 на 23-00.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Парад в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне: LIVE


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Колонна военной техники подходит к Манежной площади


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В Севастополе готовятся к Параду Победы


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Колонна военной техники выдвинулась на Красную площадь для участия в Параде Победы


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В Хабаровске прошел масштабный Парад Победы


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На Сахалине прошел Парад Победы, открывший серию парадов по всей России


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На Камчатке прошло первое в России шествие войск ВВО в честь 75-летия Победы


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Метки: важное, компиляция

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