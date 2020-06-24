Парад победы 24 июня 2020 года
- 15:14 “Стрижи” и “Русские Витязи” над Красной площадью.
- 15:14 Видео из танка на Параде Победы.
- 12:08 Парады Победы в Сталино и Ворошиловграде.
- 11:04 Парад Победы в Севастополе.
- 10:03 Парад в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне: LIVE.
- 10:03 Колонна военной техники подходит к Манежной площади.
- 10:03 В Севастополе готовятся к Параду Победы.
- 10:01 Колонна военной техники выдвинулась на Красную площадь для участия в Параде Победы.
- 10:01 В Хабаровске прошел масштабный Парад Победы.
- 10:01 На Сахалине прошел Парад Победы, открывший серию парадов по всей России.
- 10:00 На Камчатке прошло первое в России шествие войск ВВО в честь 75-летия Победы.
“Стрижи” и “Русские Витязи” над Красной площадью
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Видео из танка на Параде Победы
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Парады Победы в Сталино и Ворошиловграде
Сегодня военные парады в честь 75-летия Парада Победы прошли в Донецке и Луганске, которые если кто еще не забыл, с этого года на праздники называются Сталино и Ворошиловград.
Парад Победы в Донецке/Сталино.
Парад Победы в Луганске/Ворошиловграде.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Парад Победы в Севастополе
У нас сегодня погода очень сильно подвела, но Парад Победы тем не менее состоялся.
Порадовала отреставрированная техника, которая после праздничных мероприятий вернется на Сапун-Гору, которую в этом году приводят в порядок (в первую очередь территорию вокруг Диорамы).
Вид от памятника Ленина на бухту.
А это вид со стороны Радиогорки.
Праздничный салют над бухтой в честь Парада Победы сдвинули у нас с 22-00 на 23-00.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Парад в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне: LIVE
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Колонна военной техники подходит к Манежной площади
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В Севастополе готовятся к Параду Победы
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Колонна военной техники выдвинулась на Красную площадь для участия в Параде Победы
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В Хабаровске прошел масштабный Парад Победы
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
На Сахалине прошел Парад Победы, открывший серию парадов по всей России
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
На Камчатке прошло первое в России шествие войск ВВО в честь 75-летия Победы
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Та-ак, пока всё нормально.. Скоро узнаем, кто из губеров продолжает пиндоСОСить https://mmanificarum.blogspot.com/2020/06/blog-post_33.html…
Малеос ,что за паника,никто никого не будет брать ,у всех праздничный выходной,про Иркутск накануне предупреждали ,что там плохая обстановка,Левченко сняли,т.к сразу проворовался коммунист и назначил Путин же этого.
Где паника, мадам?.. почему не знаю?.. что 14 губеров парад МИНИСТЕРСТВУ ОБОРОНЫ России проводить запретили – знаю… что лепят фуфловые отмазки – знаю… что в этих регионах НЕТ ИНФОРМАЦИИ о голосовании – знаю… что этих губеров ещё не взяли под стражу, а пока только на “карандаш” – тоже знаю! про панику – не знаю…
напиши их эти города,интересно же всем,а Белгород мой там есть,а то Савченко вступил к Малофееву в его Белый орел что-ли,это хрень какая-то монархистская
Ага, по свидетельствам местных жителей пиндоСОСы https://ic.pics.livejournal.com/alekseevich56/76058552/141302/141302_2000.jpg засветились в Иркутской области – парад запретили. Губер вот он https://ru.wikipedia.org/wiki/Кобзев,_Игорь_Иванович_(политик)
Моше, а почему на парадобесии отсутствовала ваша ароматная тушка?
ПыСы
Лучше бы, вами почетаемый, ботоксный плешывец исполнил бы своё обещание перед врачами.
Победобесие цветёт и воняет пропадиной.