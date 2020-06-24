Парад победы 24 июня 2020 года

“Стрижи” и “Русские Витязи” над Красной площадью

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Видео из танка на Параде Победы

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Парады Победы в Сталино и Ворошиловграде

Парад Победы в Донецке/Сталино.

Парад Победы в Луганске/Ворошиловграде.

Сегодня военные парады в честь 75-летия Парада Победы прошли в Донецке и Луганске, которые если кто еще не забыл, с этого года на праздники называются Сталино и Ворошиловград.

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Парад Победы в Севастополе

У нас сегодня погода очень сильно подвела, но Парад Победы тем не менее состоялся.Порадовала отреставрированная техника, которая после праздничных мероприятий вернется на Сапун-Гору, которую в этом году приводят в порядок (в первую очередь территорию вокруг Диорамы).Вид от памятника Ленина на бухту.А это вид со стороны Радиогорки.Праздничный салют над бухтой в честь Парада Победы сдвинули у нас с 22-00 на 23-00.

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Парад в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне: LIVE

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Колонна военной техники подходит к Манежной площади

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В Севастополе готовятся к Параду Победы

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Колонна военной техники выдвинулась на Красную площадь для участия в Параде Победы

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В Хабаровске прошел масштабный Парад Победы

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На Сахалине прошел Парад Победы, открывший серию парадов по всей России

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На Камчатке прошло первое в России шествие войск ВВО в честь 75-летия Победы

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