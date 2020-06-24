Сегодня для России удивительный день. Ровно 75 лет назад на Красной площади проходил первый Парад Победы. Обычно парад проводят 9 мая, но в этот раз из-за коронавирусной инфекции было принято решение его перенести.

В 1945 году столица, как и вся страна, была находилась на этапе восстановления из-за 4-х лет войны. Кроме того, подготовка мероприятия такого масштаба занимала много времени. О том, что парад будут проводить, Иосиф Сталин сообщил 15 мая. Подготовка к нему велась в короткий срок, но Парад Победы могущественного государства вышел поистине масштабным и красочным.

Издание «Известие» осветило, его как событие, которое объединило 10 фронтов, защищающих территорию страны от Баренцева моря до долины Дуная. В Параде Победы приняли участие сводные полки Действующей армии, состоящие из самых выдающихся героев России. Они шли под знаменами, наполненные славой, достоинством и силой.

Гитлеровская армия была разгромлена. Фашисты были в плену или истреблены. Их боевая техника превратилась в груду хлама, а вражеские знамена лежали под ногами победителей, шествующих по главной площади страны.

24 июня 1945 года, как и писали в издании «Ведомости», вошел в историю как день, который продемонстрировал могущество страны. Это было подчеркнуто речью советского полководца, маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова:

«Сегодняшний день войдет в историю как яркая демонстрация силы и могущества нашего государства и его вооруженных сил. Нет сомнения, что и в дальнейшем наша Красная Армия и Военно-Морской Флот будут верным стражем наших великих завоеваний, готовым всегда и везде отстаивать интересы Союза Советских Социалистических Республик. Да здравствует наша победа!»

Парад на Красной площади шел чуть более 2-х часов. Он показал, что лица героев войны, а также могучий арсенал военной техники, которая защищала нашу Родину от врагов. Об этом написало издание «Правда».

«Огонёк» подчеркнул, что Красная Армия отправила на парад лучших военнослужащих, защищавших московские, ленинградские, сталинградские, севастопольские стены, украинские степи, белорусские леса, скалы Заполярья, финские болота. Парад на Красной площади увенчал подвиг советских военнослужащих, советского оружия.

Либеральные СМИ нашего времени пытались внушить, что переносить Парад Победы из-за коронавируса нет смысла, но на самом деле есть. Выглядит это весьма символично, потому что Парад Победы тогда в 1945 году проводился в непростые времена, и сейчас всё не так просто из-за COVID-19.

Источник: https://cont.ws/@zlatka.belova.95/1710806