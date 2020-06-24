Михаил Леонтьев: Пакт Риббентропа-Молотова сломал игру наших заклятых западных друзей

Однако, здравствуйте!

Противостояние откровенной и подлой лжи о Второй мировой войне и нашей исторической в ней роли — главный смысл статьи Путина в американском журнале.

Из резолюции Европарламента от 19 сентября 2019 г.: «Вторая мировая война, самая разрушительная в истории Европы, стала непосредственным следствием печально известного нацистско-советского Договора о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа, и его секретных протоколов, в соответствии с которыми два тоталитарных режима, задавшиеся целью завоевать мир, делили Европу на две зоны влияния».

Только цитаты основных акторов тех исторических событий. Был такой документальный сериал «Большая игра», который мы сделали 13 лет назад. Формат не позволяет глубокого экскурса в историю нацизма и роли, которую Запад сыграл в его выкармливании. Поэтому — сразу с так называемого Мюнхенского сговора.

Нэвил Гендерсон, посол Британии в Берлине, 1938 г.: «Чехи — свиноголовая раса, а президент Бенеш — самый свиноголовый в своем стаде. Великобритания не собирается рисковать ни одним своим матросом или летчиком ради Чехословакии».

Нэвилл Чемберлен, 1938 г.: «Германия и Англия являются двумя столпами европейского мира и главными опорами против коммунизма, и поэтому необходимо мирным путем преодолеть наши нынешние трудности… Наверное, можно будет найти решение, приемлемое для всех, кроме России».

Это премьер Великобритании накануне успешных переговоров с Гитлером, результатом которых была сдача Чехословакии. А вот как оценил «решение, приемлемое для всех, кроме России», сам Гитлер.

Адольф Гитлер, 1939 г.: «Хочу, чтобы вы имели хотя бы некоторое представление о почти астрономических цифрах, которые дает нам этот международный арсенал, расположенный в Центральной Европе. Со времени оккупации мы получили 1582 самолета, 2175 орудий всех калибров, 486 тяжелых танков, миллиарды единиц огнестрельных боеприпасов».

Без чехословацкого военно-промышленного потенциала вступление Германии в войну было невозможно. Накануне войны только заводы «Шкода» производили вооружений больше, чем весь ВПК Великобритании.

Уинстон Черчилль, из книги «Вторая мировая война»: «Польша с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства».

После Мюнхена Польша немедленно отодрала кусок бывшей Чехословакии, готовилась осуществить аншлюс Литвы. В 1939 году была опубликована польская госпрограмма по колониальному вопросу. В этой политике Польша опиралась на пакт о ненападении с Германией, заключенный в 1934 году.

Нэвилл Чемберлен, 1938 г.: «Мы не должны обманывать, а тем более обнадеживать малые слабые государства, обещая им защиту со стороны Лиги Наций и соответствующие шаги, поскольку мы знаем, что ничего подобного нельзя будет предпринять».

Зачем тогда англичане и французы предоставили гарантии Польше, не собираясь оказывать ей никакой помощи? Польша должна быть сдана Гитлеру вслед за Чехословакией для того, чтобы столкнуть его с Россией.

Польский историк Павел Вечоркевич, 2005 г.: «О планах британцев лучше всего свидетельствует то, что они почти с самого дня подписания знали о тайном протоколе пакта Молотова-Риббентропа, который получили от сотрудника посольства Германии в Москве фон Герварта. Конечно, они не сообщили об этом полякам, чтобы случайно не воспрепятствовать началу войны… Англичане и французы, зная, что произойдет 17 сентября, списали Польшу в расход».

Доказательство этого — «Странная война»: семь месяцев 110 французских и английских дивизий ничего не предпринимали против 23 немецких дивизий, противостоящих им на границе.

Уинстон Черчилль, из книги «Вторая мировая война»: «Этот странный этап войны на земле и в воздухе поражал всех. Франция и Англия бездействовали в течение тех нескольких недель, когда немецкая военная машина всей своей мощью уничтожала и покоряла Польшу. У Гитлера не было оснований жаловаться на это».

После разгрома Франции Гитлер дал британцам эвакуировать 350 тысяч британских и французских войск, запертых в Дюнкерке, остановив наступающие танки. Это был расчет на сделку с Британией.

Из показаний личного адъютанта Гитлера Отто Гюнше и его камердинера Гитлера Гейнце Линге на допросах в НКВД следует, что заместитель Гитлера по партии Рудольф Гесс, перелетевший на самолете в Англию накануне нападения на СССР, вез одобренный Гитлером меморандум, по которому Англия должна была предоставить Германии свободу действий против России в ответ на гарантии сохранения колоний.

Гесс должен быть завершить переговоры, которые немцы тайно вели с англичанами с августа 1940 года, и условием которых было расторжение пакта Молотова-Риббентропа с СССР. Из показаний следует, что когда Гитлер узнал, что герцог Гамильтон отказался признать свое знакомство с Гессом, у него вырвалось: «Какое лицемерие! Теперь он его не хочет знать».

Документы, связанные с перелетом и допросами Гесса частично уничтожены, а оставшиеся были засекречены до 2017 года. В 2017 году срок секретности продлили до 2050 года. No comment…

То есть, давайте скажем честно, пакт Риббентропа-Молотова был единственным и необходимым актом, позволившим сломать игру наших заклятых западных друзей по развязыванию войны с целью натравить Гитлера на Россию. Этот акт сломал всю игру чемберленов и привел Британию на грань полной катастрофы. Гесс опоздал именно из-за этого, потому что в Британии был уже не Чемберлен, а Черчилль.

Просто закончим цитатой Черчилля. В его — британской — трактовке, Первая и Вторая мировые вообще две фазы одной войны.

Уинстон Черчилль, 1945 г.: «Мы должны рассматривать эти 30 с лишним лет раздоров, беспорядков и страданий в Европе как часть одного исторического периода. В своей основе — это история более чем 30 лет войны, в которой британцы, русские, американцы и французы сражались до предела своих возможностей, сопротивляясь германской агрессии. От каждого из нас это потребовало самых тяжелых жертв, но наибольшие жертвы принес русский народ, чья страна дважды подверглась разорению. На широких просторах этой страны лилась кровь десятков миллионов русских людей, павших за общее дело».

Однако, до свидания!

Обложка: Подписание германо-советского договора о ненападении, 1939 год © Репродукция Фотохроники ТАСС

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Источник: https://nstarikov.ru/mihail-leontev-pakt-ribbentropa-molotova-slomal-igru-nashih-zakljatyh-zapadnyh-druzej-116388