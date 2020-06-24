День Победы. РПЦ, патриотизм и цена Победы. Игорь Пыхалов
16:28. 24 июня 2020 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Видите ли, в области науки нашего разума может быть достаточно. Что же касается верований и убеждений, то часто мы должны полагаться на других людей, верить тем, кто значительнее нас, и принимать их прозрения. В поисках предельного смысла человек в основном опирается на эмоциональные, а не только на интеллектуальные ресурсы, как мы знаем; иными словами, он должен верить в предельный смысл бытия.