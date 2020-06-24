Главная » Видео, Здоровье, Мировоззрение

Что необходимо знать, чтобы родить здорового малыша? Малышева Татьяна Алексеевна

18:54. 24 июня 2020 101 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xBWLOwcy7rA

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Что нужно знать о поздней беременности
...возможное, чтобы ребенок был здоровым. Типичные сложности беременности в 35+ Что нужно знать о.... Прежде всего, стоит понимать, что роды – это настоящий стресс для организма... за несколько месяцев до зачатия необходимо избавиться от всех возможных болезней...
69 фактов о родах, которые стоит знать
...эндорфины стимулируют секрецию пролактина, что способствует началу грудного вскармливания....своевременного количества гормонов, нужных, чтобы роды были естественными, мягкими, ...родов. Раннее отсечение пуповины - огромный удар по здоровью малыша.49. Необходимо...
Как из молодой здоровой русской женщины сделать больную и бесплодную
...беременности - откуда ей знать, чем чревато такое ...через родильное. Претерпев все необходимые "процедуры", Маша с...топчан, предварительно предупредив, что нужно подстелить "подкладную пеленку...была. Лечись, чтобы в следующий раз родить здорового. Проходит 11 ...
Как забеременеть в возрасте и родить мальчика?
... быстро забеременеть, выносить и родить здорового малыша. Фертильные дни – ...что повышает шансы на успех. Поэтому женщинам, желающим поскорее зачать сына, необходимо знать...дням у своего организма. Чтобы воспользоваться калькулятором овуляции, нажмите...
Что должен знать волхв
... (магия любви) Что должен знать волхв. Дар ВОЛОСА...воздействия. Борода(богатство РОДА)-питание мужского организма... целей. Придает необходимый толчок, чтобы вырваться из заколдованного...привлекает энергию для восстановления здоровья, помогает добиться успеха ...
Что должен знать каждый о варикозе!
Что должен знать каждый...); - беременность и роды (повышение внутрибрюшного давления... изменений в состоянии здоровья. Начало заболевания, ...клапаны в сосудах. Чтобы подтвердить предполагаемый диагноз,... лечится. Необходимо лишь понимать, что невозможно вылечить...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)