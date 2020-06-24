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“Черный – это прекрасно”.

22:49. 24 июня 2020 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


У Капитолия штата Виксонсин протестующие снесли памятник норвежцу Гансу Христиану Хегу потому что он белый.
Во время гражданской войны в США Хег был активистом-аболоционистом, который возглавлял ополченцев Висконсина боровшихся против рабства.
Добился успехов на военном поприще в ходе боев в Кентукки против конфедератов. Погиб в бою в 1863 году ведя в сражение людей боровшихся с рабством.
Статую сначала снесли, затем обезглавили, а потом уже утопили в озере Монона.


15-й добровольческий полк Висконсина.






Также была снесена статуя "Прогресс" 1895 года, которая символизировала социальный прогресс и была создана за счет средств собиравшихся женщинами Висконсина боровшихся за расширение прав женщин.
Вот здесь про нее подробнее – https://www.wisconsinhistory.org/Records/Article/CS2752








Палец отломался.






Очень символичное фото. Социальный прогресс на улице.


Разбитые фонари у Капитолия.





Черный – это прекрасно!.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5974297.html

Метки: вандализм, висконсин, идиоты, памятники, расизм, фотографии

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