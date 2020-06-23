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Украина жалеет, Китай в рецессии, Гори всё огнем // Галопом по Европам #238

23:41. 23 июня 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 7425 заболевших, летальных случаев 153;
- Газпром снова занимает деньги. Компания готовится разместить облигации на миллиард долларов;
- В Нижнем Тагиле рабочие завода металлоконструкций готовят забастовку;
- В Благовещенске охрана арматурного завода напала на активистов союза марксистов;
- В Москве к семи годам колонии приговорен один из руководителей центрального НИИ машиностроения;
- Минприроды предлагает сократить зоны, в которых можно не тушить лесные пожары;
- БМВ сокращает 6 тысяч рабочих мест – таковы последствия пандемии;
- Китайская экономика вступила в рецессию;
- Советник Трампа по торговле Наварро заявил: торговая сделка с Пекином не состоится, всё кончено;
- Макрон снова напомнил о смерти мозга в НАТО. На этот раз – в связи с действиями Турции в Ливии;
- Польский президент Дуда отправился в США договариваться с Трампом о военном сотрудничестве и передислокации войск из Германии в Польшу;
- Треть жителей Украины жалеют о распаде Советского Союза.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ptTDRBaoScs

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