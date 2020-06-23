Сообщение об итогах выборов 1950 года

Читательприслал фото раритетной газеты 1950-го года с итогами выборов в Верховный Совет СССР.99,98% проголосовали за кандидатов из списка блока коммунистов и беспартийных. 0,77% проголосовали против (как видим, такая возможность была и про наличие голосующих против пишут в одной из центральных газет). 1457 бюллетеней признаны недействительными.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5971014.html