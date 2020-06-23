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Сообщение об итогах выборов 1950 года

16:54. 23 июня 2020 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Читатель "Рупора Тоталитарной Пропаганды" прислал фото раритетной газеты 1950-го года с итогами выборов в Верховный Совет СССР.



99,98% проголосовали за кандидатов из списка блока коммунистов и беспартийных. 0,77% проголосовали против (как видим, такая возможность была и про наличие голосующих против пишут в одной из центральных газет). 1457 бюллетеней признаны недействительными.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5971014.html

Метки: 1950, выборы, газеты, демократия, история, ссср, сталин

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