«Прихватили чужое»: Путин поставил на уши постсоветские республики

Россия долгие годы хранила молчание касательно оголтелых обвинений ряда постсоветских республик, поддерживаемых коллективным Западом. Проще перечислить, в чем Москву не обвиняли за последние двадцать лет вышедшие из состава Советов страны, по факту до сих пор существующие за счет оставленного Союзом наследства.

Накануне Владимир Путин ответил на вопросы, касающиеся распада СССР, заявив, что, по его мнению, «раздел имущества» в процессе выхода республик из состава Советов произошел не совсем правильно и справедливо. Некоторые из них прихватили то, что им не принадлежало, пояснил свои слова российский лидер.

Путин убежден, что республики должны были выходить из состава СССР с тем же «багажом», с которым они в него входили. Было бы справедливо, если республика, получившая после присоединения земли — исконно русские территории, вышла бы с тем, с чем пришла, завил президент РФ в интервью «России-1».

Но произошло то, что произошло. Путин объяснил это ошибками, допущенными при составлении союзного договора, чем некоторые бывшие союзные республики воспользовались, прихватив «подарки от русского народа».

Глава РФ акцентировал внимание только на землях, а ведь список «прихваченного» можно продолжать бесконечно. Промышленность, инфраструктура, армия, да все, за счет чего сегодня существуют почти все постсоветские республики, традиционно требующие от Москвы денег и компенсаций.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»