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«Прихватили чужое»: Путин поставил на уши постсоветские республики

04:43. 23 июня 2020 292 просмотра 9 коммент. Опубликовал:
«Прихватили чужое»: Путин поставил на уши постсоветские республики | Русская весна

Россия долгие годы хранила молчание касательно оголтелых обвинений ряда постсоветских республик, поддерживаемых коллективным Западом. Проще перечислить, в чем Москву не обвиняли за последние двадцать лет вышедшие из состава Советов страны, по факту до сих пор существующие за счет оставленного Союзом наследства.

Накануне Владимир Путин ответил на вопросы, касающиеся распада СССР, заявив, что, по его мнению, «раздел имущества» в процессе выхода республик из состава Советов произошел не совсем правильно и справедливо. Некоторые из них прихватили то, что им не принадлежало, пояснил свои слова российский лидер.

Путин убежден, что республики должны были выходить из состава СССР с тем же «багажом», с которым они в него входили. Было бы справедливо, если республика, получившая после присоединения земли — исконно русские территории, вышла бы с тем, с чем пришла, завил президент РФ в интервью «России-1».

Но произошло то, что произошло. Путин объяснил это ошибками, допущенными при составлении союзного договора, чем некоторые бывшие союзные республики воспользовались, прихватив «подарки от русского народа».

Глава РФ акцентировал внимание только на землях, а ведь список «прихваченного» можно продолжать бесконечно. Промышленность, инфраструктура, армия, да все, за счет чего сегодня существуют почти все постсоветские республики, традиционно требующие от Москвы денег и компенсаций.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1592852597

Метки: Новости

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9 Комментариев » Оставить комментарий


  • 9851 7847
    Айва 23 июня 2020 в 10:35

    Лимонов не зря говорил про северный Казахстан. Про Крым тоже он первый начал, но это дело уже поправили.

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    2
    • 9813 8051
      маринаАйва 23 июня 2020 в 11:23

      и все правильно,это в головах и душах всех русских,а он озвучил ,а то пришли, нажили ,ушли и нет бы самим хорошо жить,так русских изгнали ,как напоминание и стали торговать этим ,размещая всякие лаборатории и скорее в НаТо убегать.И что это за держава будет ,если позволит это-торговать своими историческими территориями -как шавка дешевая ,которая говорит ,но ничего не делает.Хорошо ,что обозначил и пусть думают.
      Когда Трамп пригласил Россию опять к Семерке посидеть рядом ,Путин на следующий день подписал Указ ,что применение первым ЯО и Др.Оружия будет односторонним в случае угроз суверенитету своему и союзников.Тоже пусть думают.

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      2
      • 15587 10977
        Владимирмарина 23 июня 2020 в 12:10

        “как шавка дешевая ,которая говорит ,но ничего не делает” – наконец то вы определились с главной характеристикой РФ.

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        • 9813 8051
          маринаВладимир 23 июня 2020 в 12:27

          могло бы быть так,если бы не обозначили вслух и из первых уст позицию.Не передергивай ,другой постановки вопроса не будет уже,т.к. народ думает так же .И ваше положение -поставленного на колени хохла в не красивую позицию , но со счастливым лицом,русскому омерзительно.Гордитесь, теперь всё ,как в гейропе,вы в позиции ,ЛГБТ украшает ваши памятники своими лентами.Каждому своё.

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  • 15587 10977
    Владимир 23 июня 2020 в 11:35

    ” по факту до сих пор существующие за счет оставленного Союзом наследства.” тоже самое относиться и к РФии.
    Видимо уже угробили и разворовали все, теперь решили переделить остатки.

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    2
    • 3786 3574
      KTВладимир 23 июня 2020 в 11:52

      Попробовали Крым,-понравилось.

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      1
      • 15587 10977
        ВладимирKT 23 июня 2020 в 12:07

        Что там может понравиться,сплошные убытки,Крым – это чемодан без ручки.
        Единственный здравый вариант его в его присоединении это проект “Небесный Иерусалим” но это не россиянский проект.

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        1
        • 9813 8051
          маринаВладимир 23 июня 2020 в 12:20

          похоже ты прав ,что чемодан оказался тяжеловат,т.к. был разграблен,обескровлен.Но чтобы цуки (англосаксонские)не поселились под задницей РФ ,нужно было рискнуть ,даже ,если это и был совместный с жидами (Киса накануне мотался в Кремль)то главное случилось-остров вернулся на родину,а вот жиды столько раз уже были близко к своей идее -прихватить остров,что даст Бог и в этот раз им не обломится.

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          1
  • 4234 3326
    Sergey64 23 июня 2020 в 12:17

    1.”Распад” СССР
    2. 30 лет – осталось только советское наследство – и инженерно-техническое, и творческое, и научное.
    3. Жить стали долго – нате вам добавку к пенсионному возрасту! Мало ли, что обещал не поднимать!..
    4. Попробовать все обнулить – правда, кроме долгов банкам, монополиям и частно-коммунальным структурам.
    5. Как можно больше парадов, праздников и выходных дней!
    6. Бесконечные ТВ шоу и концерты Звезд – красных и белых карликов, как говорят астрономы.
    7. Волонтёры, казаки, этнографический туризм в масштабах всей страны, ибо только и осталось, что лапти да прялки показывать у многих деревенских…
    8. Еще немного – и заживем (запануем!).
    9. И самое главное – всё и всегда валить на Советскую власть!!!
    10. Профит?

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