Полиция ликвидировала “Автономную Зону Черного Дома”

Полиция США ликвидировала "Автономную Зону Черного Дома" в центре Вашингтона.И снова тоталитарный режим угнетает свободных людей, отбив у ополченцев BHAZ местную церковь, которуя восставшие сделали своим штабом.Также Трамп заявил, что не допустит создание отдельных от США районов в Вашингтоне. Тем, кто будет рушить памятники, Трамп грозит сроками до 10 лет.Силы реакции перегруппировываются. Мэр Сиэтла заявила, что готовится возвращение полиции в "Автономную Зону организованного протеста", поскольку там по ночам идет стрельба и убивают граждан. А раньше рассказывала про "Лето любви".Между тем группы правых активистов заявляют, что если полиция не восстановит контроль над Сиэтлом, вооруженные группы граждан сделают это самостоятельно.Ополчение "Автономной Зоны" в ответ на эти угрозы начали укреплять баррикады рядом с Восточным Полицейским Участком, который полиция не контролирует уже почти 2 недели.Доколе будет продолжаться попрание прав и свобод американских граждан?Сколько еще цивилизованному мировому сообществу все это терпеть?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5971271.html