Паскаль. Мысли о Религии, Боге и Человеке. Цитаты Великих Людей
Блез Паскаль – великий французский математик, механик, физик, литератор и философ. Подробнее о жизни и деятельности Паскаля смотрите по ссылке ниже.
ВИДЕО «Тайна гения Паскаля»:
https://youtu.be/oOStAc0dCHM
«Мысли» – это уникальное произведение французского гения, которое он так и не успел закончить. В данной подборке представлены избранные цитаты из систематизированных и несистематизированных черновиков Паскаля.
Если вы захотите прочитать всю книгу «Мысли», – рекомендуем остановить свой выбор на переводе Юлии Гинзбург. Это наиболее удачный перевод Паскаля с французского языка.