Главная » Видео, Мировоззрение

Паскаль. Мысли о Религии, Боге и Человеке. Цитаты Великих Людей

10:52. 23 июня 2020 97 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Блез Паскаль – великий французский математик, механик, физик, литератор и философ. Подробнее о жизни и деятельности Паскаля смотрите по ссылке ниже.

ВИДЕО «Тайна гения Паскаля»:
https://youtu.be/oOStAc0dCHM

«Мысли» – это уникальное произведение французского гения, которое он так и не успел закончить. В данной подборке представлены избранные цитаты из систематизированных и несистематизированных черновиков Паскаля.
Если вы захотите прочитать всю книгу «Мысли», – рекомендуем остановить свой выбор на переводе Юлии Гинзбург. Это наиболее удачный перевод Паскаля с французского языка.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VMIhK93-Jms

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
...1863 Хороший острослов – дурной человек. Паскаль,1623-1662 Не говори: ... всегда в его власти. Паскаль, 1623-1662 Учитель, живший...бег, и канул в Бога человек. Зинаида Миркина, stihi.ru...определённых мыслях, не замыкается в определённых философиях и религиях, она...
Боги будущего: какая религия ждет нас завтра?
... функционалистских гипотез: от мысли, что религия — это «опиум ...многом совпадает с идеей Паскаля: французский математик XVII...звездам и найдем богов, построим богов, станем богами и воскресим мертвых»,...по величине религией: почти 400 тысяч человек заявили об ...
Хроники Николая Дмитриева - памяти "советского Паскаля"
...держит: какой талант от Бога принял — такой и вернул...Этот ребёнок типа Паскаля". Но Блеза Паскаля знают миллионы, а...моим иллюзиям. Я помню мысль, которую сформулировал тогда ...отрицал религии. Николай Александрович считал так: "Смысл жизни человека заключается...
Время "графо": Молчание. Взаимопонимание. Убеждения
...уже способен «думать» мысли, в мыслях не находясь. По ..., боли, неприятности? Бог – внутренний Наблюдатель? Человек незаметен: он как...избегает говорить её другим. Паскаль, 1623-1662 Разговаривая, люди...но когда дело касается религии, никто этой способностью не...
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
...просветы, Но чем: вином? Религией? Не то… Вадим Сикорский,... должны зависеть от Бога? - Любящий человек желает добра любимой,...чувствуя, что нас уважают. Паскаль, 1623-1662 Главное –...переживать потенциально неограниченное разнообразие мыслей, эмоций и ощущений....
Время "графо". Истина
... Алкание истины: высшее блаженство. Паскаль, 1623-1662. Счастлив Ищущий?...делает Человеком. А. Сент-Экзюпери Иной живёт, стремясь красиво мыслить, ..., чтобы моя неоспоримая религия оставалась в целости и...образ, используемые применительно к Богу – это в большей ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)