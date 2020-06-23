Паскаль. Мысли о Религии, Боге и Человеке. Цитаты Великих Людей

Блез Паскаль – великий французский математик, механик, физик, литератор и философ. Подробнее о жизни и деятельности Паскаля смотрите по ссылке ниже.

ВИДЕО «Тайна гения Паскаля»:

https://youtu.be/oOStAc0dCHM

«Мысли» – это уникальное произведение французского гения, которое он так и не успел закончить. В данной подборке представлены избранные цитаты из систематизированных и несистематизированных черновиков Паскаля.

Если вы захотите прочитать всю книгу «Мысли», – рекомендуем остановить свой выбор на переводе Юлии Гинзбург. Это наиболее удачный перевод Паскаля с французского языка.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VMIhK93-Jms