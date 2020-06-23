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Партизан которого боялись немцы .Самый результативный партизанский отряд Сидора Артемьевича Ковпака.

14:39. 23 июня 2020 113 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XPTbpfHy980

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