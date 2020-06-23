Обращение Владимира Путина к россиянам — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
17:08. 23 июня 2020 99 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Президент РФ Владимир Путин выступает с новым обращением к россиянам.
Как уточнили в Кремле, оно будет посвящено «текущему моменту»: предварительным итогам борьбы с коронавирусом, состоянию дел в экономике, перспективам, которые ожидают страну и её граждан.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1592911282
Вот россияне и проголосовали на канале
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