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Обращение Владимира Путина к россиянам — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

17:08. 23 июня 2020 99 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Обращение Владимира Путина к россиянам — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Русская весна

Президент РФ Владимир Путин выступает с новым обращением к россиянам.

Как уточнили в Кремле, оно будет посвящено «текущему моменту»: предварительным итогам борьбы с коронавирусом, состоянию дел в экономике, перспективам, которые ожидают страну и её граждан.

Смотрите и комментируйте с «Русской Весной».

Источник: https://rusvesna.su/news/1592911282

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 15607 10997
    Владимир 23 июня 2020 в 17:33

    Вот россияне и проголосовали на канале
    TASS на 17:29 Москвы количество лайков -140
    дизлайков – 695.
    На RT лайков – 1400
    дизлайков – 3500

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