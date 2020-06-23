Обращение Владимира Путина к россиянам — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Президент РФ Владимир Путин выступает с новым обращением к россиянам.

Как уточнили в Кремле, оно будет посвящено «текущему моменту»: предварительным итогам борьбы с коронавирусом, состоянию дел в экономике, перспективам, которые ожидают страну и её граждан.

Смотрите и комментируйте с «Русской Весной».