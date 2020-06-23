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Малькевич: Всех сторонников террористов ПНС необходимо внести в «список Шугалея»

17:28. 23 июня 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, необходимо ввести санкции в отношении всех, кто сотрудничает с террористами так называемого Правительства национального согласия.

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Накануне американские военные во главе с командующим африканского командования ВС США Стивеном Таунсендом провели официальную встречу с представителями триполитанского правительства. Тем самым военный истеблишмент США фактически открыто выразил поддержку джихадистам и террористам ПНС.

 

Малькевич прокомментировал это событие в своём ТГ-канале. Он напомнил, что глава так называемого МВД ПНС Фахти Башага промышляет работорговлей, устраивает казни и открыто сотрудничает с международными террористическими группировками ИГ и «Аль-Каида» (запрещены на территории РФ). При этом Соединённые Штаты, которым всячески потакает Башага, эти факты нисколько не смущают.

 

Глава ФЗНЦ в очередной раз отметил, что ПНС, во главе которого стоят террористы, давно утратило свою легитимность.

 

«С этими людьми нельзя вести никаких дел; особенно – на государственном уровне», — подчеркнул он.

 

Малькевич также обратил внимание, что террористы ПНС по-прежнему удерживают в частной тюрьме «Митига» незаконно похищенных российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Глава ФЗНЦ отметил, что это преступление против человечества, и с этим многие согласятся. Кроме этого преступления, на счету у боевиков триполитанского правительства работорговля, грабежи и массовые убийства.

 

Малькевич предложил создать специальный перечень — «список Шугалея», который будет включать в себя лидеров террористического режима ПНС, а также всех, кто с ним сотрудничает. По мнению главы ФЗНЦ, в список нужно внести российских предпринимателей, ведущих дела с ПНС, ливийских политиков, поддерживающих террористический режим, в также всех иностранных лоббистов, обслуживающих интересы триполитанского правительства. Александр Малькевич считает, что в отношении этих лиц должны быть введены санкции.

 

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