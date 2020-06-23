Лукашенко поставил «железобетонную» задачу белорусскому оборонному комплексу (ВИДЕО)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с военными 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады заявил о необходимости наращивать внутри страны производство разных видов вооружений — от стрелкового оружия до современных ракет.

«Мною поставлена железобетонная задача: если мы хотим защититься, мы должны основные боеприпасы и оружие производить сами», — цитирует белорусского лидера его пресс-служба.

«И дальше мы будем стараться производить свое, начиная от стрелкового оружия и заканчивая самыми современными ракетами типа „Полонез“ и еще лучше», — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что несмотря на отсутствие у Белоруссии «таких возможностей, как у некоторых», «дисциплина, исполнительность, мозги, возможность и способность собрать в кулак по копейке» позволили наладить производство некоторых видов вооружения и техники.

По его словам, поддержание боеспособности вооруженных сил страны особенно актуально в условиях обострения глобальных противоречий, когда девальвирована роль международных организаций, включая ООН и ОБСЕ и нарастает военная эскалация.

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