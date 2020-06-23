Конституция: ЗА или против…

Возьмем для примера обезьяну, которой делается болезненная инъекция с целью получения сыворотки. ... Исходя из своей среды, она не в состоянии понять соображения человека, подвергающего её своим экспериментам. Ей недоступен мир человека, мир смысла, он непостижим для неё, она не может выйти в это измерение. Не следует ли нам предположить, что в ещё более высоком измерении есть ещё один непостижимый для человека мир, в котором только и приобретают смысл-сверхсмысл — его страдания?

— Виктор Франкл