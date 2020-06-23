Китай начал подготовку к отключению долларовых платежей

Китай должен быть готов к возможному отключению от долларовой платежной системы, заявил 22 июня зампредседателя Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай, назвав такой сценарий развития событий вероятным в случае наложения американских санкций.

«Мы должны продумать всё загодя, продумать по-настоящему, а не только подготовиться психологически», — сказал он.

Он считает, что зависимость от долларовых расчетов делает Китай уязвимым для санкций США.

Речь идет о системе передачи информации и совершения платежей SWIFT и Системе межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS.

Синхай также рассматривает вероятность обесценивания доллара в будущем, что негативно повлияет на Китай, который располагает около двух триллионов долларов США в виде нефинансовых инвестиций за рубежом.

«Если бы наши зарубежные активы были в юанях, мы бы ни о чём таком не говорили», — подчеркнул он.

Сегодня ряд СМИ сообщил о разрыве торговой сделки между США и Китаем, позже Трамп опроверг эту информацию.

«Торговая сделка с Китаем в порядке. Надеюсь, они и впредь будут выполнять условия соглашения», — написал он в Twitter.

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