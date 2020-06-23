Как генерал Комаров англичан по Афганистану гонял

Александр Виссарионович Комаров – герой «Большой игры», противостояния между Российской и британской империей в Азии. В 1885 году, во время правления императора Александра III, он поставил на место афганцев и англичан, отстояв интересы России. Сегодня его имя малоизвестно. Ресурс «Летопись Героев Отечества» поможет нам вспомнить тех, кто служил Отечеству во все времена.

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Источник: Летопись Героев Отечества

Александр Виссарионович Комаров – русский генерал, утопивший британские амбиции

30 марта 1885 года произошёл бой на реке Кушке – малоизвестное событие, тем не менее, едва не приведшее Россию к войне с Британской империей. Героем тех событий стал генерал Александр Виссарионович Комаров. Наши европейские «партнеры» тогда чужими руками попыталась организовать против России военную провокацию, которая по своей сути очень похожа на современное «отравление Скрипалей». Тот же порядок – сначала искусственно созданный инцидент, потом давление и истерия!

А дело было так. Российские владения в Средней Азии после побед легендарного генерала Скобелева включали в себя туркменские земли до самого Афганистана и Персии. Однако присоединение туркмен означало и то, что Россия отныне была обязана защищать их интересы. А благодаря подстрекательству британских джентльменов посягательства со стороны афганцев стали здесь регулярными. Требовалось установить четкие границы государств и пресечь проникновения нарушителей.

Александр Виссарионович родился 24 августа 1830 года в одной из деревень Витебской губернии. Воспитание юноша получил в Павловском кадетском корпусе, из которого 26 мая 1849 года был произведён в офицеры в Лейб-гвардии Егерского полка. В 1855 году Комаров окончил курс Императорской военной академии и был причислен к гвардейскому генеральному штабу. В 1865—1868 годах Александр Виссарионович занимал должность начальника штаба войск Дагестанской области, в 1868—1877 годах — Дербентского градоначальника и военного начальника Южного Дагестана. Продвижение России на юг вновь началось, когда генерал Александр Виссарионович Комаров, в чьем ведении в 1885 году находилась Закаспийская область и её войска, принял решение подчинить России город Мерв, имеющий дурную репутацию среди городов Средней Азии. Это город принадлежал текинцам, которые не собирались налаживать добрососедских отношений с Российской империей. Город Мерв и его крепость, говоря словами генерала Комарова, представляли собой «гнездо разбоя и разрушения, тормозившее развитие чуть ли не всей Средней Азии». Для России занятие Мерва, земли которого простирались до Амударьи, позволяло наладить сообщение между Закаспием и Туркестаном. Тем временем между Россией и Британией шли активные переговоры по размежеванию границ между Афганистаном и южным российскими провинциями.

Англичане предложили своим вассалам афганцам воспользоваться вынужденной дипломатической паузой и захватить некоторые пограничные территории. Лондон рассчитывал расширить подконтрольные себе земли, создать новый плацдарм против России и подорвать веру населения Средней Азии в способности русского царя их защитить. Будь на месте Александра Виссарионовича Комарова генерал более осторожный, опасающийся дипломатических осложнений – территории остались бы за афганцами. Тем более что 25 марта 1885 года русское правительство заверило, что русской атаки не будет, правда, с оговоркой — если афганцы не начнут первыми.

Не дожидаясь решения разграничительной комиссии, войска афганского эмира двинулись с гребня Гератских гор вниз по системе Теджена и Мургаба на земли туркменов, был захвачен ключевой оазис Панджех. Английские газеты с известной Times во главе открыто писали, что Афганистану не столько нужна технически определённая граница с Россией, сколько обладание некоторыми стратегическими пунктами. Афганские войска, направляемые инструкторами англичан, заняли не только спорные территории, но и земли, которые должны были точно отойти России.

Александр III был глубоко возмущён действиями англичан, назвав их «величайшими нахалами» и повелел: «Ни в чём им не уступать, наметить самим желательную для нас границу, занять её войсками и подготовить всё на случай разрыва нашего с Афганистаном и Англией».

Александр III «верхом со свитой». 1882. Из книги «Школьная энциклопедия. История России 18-19 вв.»

Когда про вероломное нападение узнал генерал Комаров, он пришел в ярость. Полный решимости не допустить, чтобы оазис Панджшех ускользнул от России, Александр Виссарионович решил сменить тактику. Сформированный Мургабский отряд под его командованием двинулся из Ашхабада, имея своей задачей занять всё пространство до реки Кушки, оттеснив к ней афганские войска. 17 марта 1885 года генерал Комаров послал афганскому генералу ультиматум: «Требую, чтобы сегодня, 17 марта, до вечера все афганцы ушли с левого берега Кушки, а за Мургабом отошли бы на линию р. Кушки. Переговоров и объяснений более по этому вопросу не будет. Вы обладаете умом и проницательностью и, вероятно, не допустите, чтобы я своё требование привёл в исполнение сам».

При подстрекательстве англичан афганское командование отказалось выполнять условия ультиматума. Численность русского отряда равнялась 1660 штыкам при четырёх орудиях. Силы афганцев превосходили нас втрое: 4700 человек при восьми орудиях. Кроме того, афганское командование ожидало подхода ещё одного отряда в 1000 человек. В результате яростного боя афганцы были наголову разбиты и бежали на другой берег Кушки. Русские преследовали их и на том берегу, но Комаров остановил преследование, чтобы подчеркнуть, что он достиг того, чего желал, и вернул все войска за реку.

Эдуард Куваев, «Бой с афганцами под Кушкой»

Характерная деталь – опасаясь диких выходок разбитых афганцев, английские офицеры хотели искать защиты у русских и прислали два письма генералу Комарову. Но посланный за ними конвой их не застал, они бежали подальше от спорных территорий. Кушка становится самой южной точкой российской империи и, впоследствии, СССР. «Дальше Кушки не пошлют, меньше взвода не дадут!» — шутили лейтенанты, выпускники советских военных училищ.

А тогда Российская и Британская империи оказались на грани полномасштабной войны. Трезвым в этой ситуации, как ни странно, оказался афганский эмир Абдур-Рахман. Сами афганские власти, которые были пристыжены произошедшим, начали доказывать британцам, что инцидент яйца выеденного не стоил. Лондону пришлось все-таки пойти на переговоры об установлении границы и признать за Россией право на возвращенные генералом Комаровым территории.

Миф об английских «джентльменах», которые, даже будучи одни, берут сахар щипчиками, оказался на поверку камуфляжем английской наглости и высокомерия, которые, впрочем, сразу исчезли перед лицом выдержки и силы российского генерала Комарова.

Отметим, что это было едва ли не единственное открытое военное столкновение времен царствования Александра III, известного в народе как «миротворец». Военные потери его царствования – 12 человек. Это и были погибшие с нашей стороны в бою с афганцами, за спиной которых стояли англичане. Чтобы ещё больше позлить британцев, требовавших наказать Комарова, вместо извинений Герой Кушки был награжден императором золотой шашкой с бриллиантами с надписью «За храбрость». Кроме того, в его честь назвали двух открытых жуков, обитающих в Туркменистане — «корнегрыза Комарова» и «дровосека Комарова».