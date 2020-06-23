Автономная Зона Черного Дома
04:07. 23 июня 2020 105 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В Вашингтоне протестующие пытаются снести памятник 7-му президенту США Эндрю Джексону, который расположен рядом с Белым Домом. Но подход к делу был неправильным, поэтому с сносом затянули, а приехавшая полиция силой вынудила активистов Black Lives Matter отступить. После чего активисты попытались по образцу Сиэтла, создать в столице свою автономную зону, в которую был бы запрещен вход полиции Вашингтона.
После неудачного сноса памятника Джексону, по соц.сетям запустили призыв к созданию "Автономной зоны Вашингтона" или "Black House Autonomous Zone (BHAZ). Толстый намек на то, что Белый Дом должен стать Черным Домом в знак компенсации за столетия расового угнетения.
Призываютhttps://twitter.com/alloutdc202/status/1275217191626067970 нести палатки и приводить знакомых, чтобы закрепиться в центре Вашингтона.
В полиции Вашингтона заявили, что "знают об этой проблеме".
Диспозиция войск. Легенда карты. Отряды борцов за свободу отмечены черным. Силы тоталитарного режима представлены в роли безликих полицейских символизирующих угнетение и подавление свобод.
Секретная Служба потребовала от журналистов покинуть охраняемую территорию Белого Дома
BHAZ. Начало.
Онлайн-трансляция из Вашингтона.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5969749.html
Когда -то англицкие банкиры создали США ,сейчас они же ее и перефарматируют под себя ,другим деньгам (например шотландским старым с Рыжим) тоже хочется.Пусть дерутся и сносят свою историю,им напишут новую с новыми памятниками с черными на белом коне,а толку ?- собственниками Ничего на этой территории (возможно создадут несколько типа государств)они не станут НИКОГДА ,потому что необразованные ,с разрешенными наркотиками способны только на безумный бунт,во время которого уничтожается наиболее пассионарные люди