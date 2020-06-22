У них нет денег даже на еду
18:00. 22 июня 2020 45 просмотров 3 коммент. Опубликовал: Владимир
Как многодетные семьи России пережили так называемую «самоизоляцию»? Что помогает людям подняться из сложной жизненной ситуации? Должно ли государство помогать организациям, которые выручают людей?
Источник: https://youtu.be/Bj2u0nwtQKI
Чем же они срут ?
Уберите, пожалуйста , Ваш коммент.
Слышь ХОХОЛ это у Вас такие проблемы.
А в России Путин КАЖДОМУ ребёнку выделил на еду СТОЛЬКО что они теперь и родителей кормят