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У них нет денег даже на еду

18:00. 22 июня 2020 45 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Как многодетные семьи России пережили так называемую «самоизоляцию»? Что помогает людям подняться из сложной жизненной ситуации? Должно ли государство помогать организациям, которые выручают людей?

Источник: https://youtu.be/Bj2u0nwtQKI

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