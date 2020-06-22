Статья Путина об истории – что хотел сказать Президент

Статья В.В. Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», опубликованная 19 июня 2020 года, безусловно, является важным документом российской политики. Размышления Президента России на тему истории происхождения Второй мировой войны – не просто мысли действующего политика, не понаслышке знающего приводные ремни мировой политики. Перед нами оценки сложного исторического периода, фундамент, опираясь на который необходимо выстроить информационную работу государства. Статья Путина не о прошлом – она о будущем. Но перед тем, как предложить свое видение политического развития будущего мира, глава российского государства, что называется, разложил по полочкам весь генезис самой страшной войны в истории человечества.

Давайте внимательно прочитаем статью В.В. Путина, выделим самые важные моменты и зададим себе вопросы, которые хоть и не присутствуют в тексте, но которые напрашиваются всей логикой повествования.

Главный вопрос, который прямо вытекает из названия путинской статьи: кто несет ответственность за развязывание Второй мировой? Ответ «Гитлер, нацисты, Германия» сегодня уже не устраивает никого. На Западе активно переписывают историю, стараясь вписать в список ответственных за гибель десятков миллионов людей наряду с Третьим рейхом и Советский Союз. С этой глобальной ложью Россия согласится не может.

Статья Президента Путина направлена на подробное изложение нашей позиции истории Второй мировой. Это не только посыл к историкам, писателям и кинематографистам внутри России. Это обращение к дипломатам и политикам России. Это и сигнал, направленный мировому политическому истеблишменту.

Поскольку адресатов у путинской статьи много, написана она весьма дипломатично. Многое сказано прямо, часть вопросов подразумевает ответы, но в тексте этих слов нет – ведь президенту России ещё иметь дело с руководителями тех стран, которые сначала вырастили гитлеровский режим, потом старательно развязывали войну, а теперь пытаются вину за нее возложить на СССР и Сталина.

Берем в руки карандаш. Перед нами текст статьи «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».

(Цитаты текста приводим обычным шрифтом, свои комментарии к нему выделим жирным шрифтом)

– «Ещё раз напомню очевидную вещь: глубинные причины Второй мировой войны во многом вытекают из решений, принятых по итогам Первой мировой. Версальский договор стал для Германии символом глубокой несправедливости».

Кто писал текст Версальского договора? США, Британия, Франция – победители Первой мировой. России в Версале не было – союзники русских даже не пригласили. Так кто написал текст этого договора, который стал отправной точкой Второй мировой войны?

– «Именно национальное унижение сформировало питательную среду для радикальных и реваншистских настроений в Германии. Нацисты умело играли на этих чувствах, строили свою пропаганду, обещая избавить Германию от «наследия Версаля», восстановить её былое могущество, а по сути, толкали немецкий народ к новой войне».

Кто унижал Германию и немцев в период 1918-1933 годов? Россия – СССР в тот период никакой роли в мировой политике фактически не играла. И кто, унижая Германию, потом «не заметил» прихода к власти нацистов, которые открыто проповедовали реванш и месть в качестве своей политики?

– «Парадоксально, но этому (усилению нацистов и будущей войне – Н.С.) прямо или косвенно способствовали западные государства, прежде всего Великобритания и США. Их финансовые и промышленные круги весьма активно вкладывали капиталы в немецкие фабрики и заводы, выпускавшие продукцию военного назначения. А среди аристократии и политического истеблишмента было немало сторонников радикальных, крайне правых, националистических движений, набиравших силу и в Германии, и в Европе».

Зачем победителям Первой мировой понадобилось вкладывать свои капиталы в восстановление и развитие немецкой военной промышленности? Не в свою, а в германскую? Забыли Первую мировую? Путин называет такой политический склероз «парадоксом». Это мягкая, дипломатичная формулировка. На самом деле, перед нами сознательная политика восстановления немецкой мощи для будущей войны Германии и СССР.

– «Версальское «мироустройство» породило многочисленные скрытые противоречия и явные конфликты. В их основе – произвольно оформленные победителями в Первой мировой войне границы новых европейских государств. Практически сразу после их появления на карте начались территориальные споры и взаимные претензии, которые превратились в мины замедленного действия».

Кто нарезал границы в Европе так, чтобы создать побольше территориальных претензий стран друг к другу? Те, кто победил в Первой мировой: США, Великобритания, Франция. России, как ни странно, в числе победителей не оказалось, хотя мы воевали именно на стороне будущих победителей. Вину за это невозможно возложить на большевиков и на Брестский мир Ленина с немцами 1918 г. Румыния тоже подписала такой же мирный договор с кайзером, но её никто из числа победителей не вычеркивал, в Версаль – пригласили. И даже вознаградил частью российской территории (Бессарабия – незаконная оккупация которой румынами прекратилась в 1940 г.)

– «Лига наций, в которой доминировали державы-победительницы – Великобритания и Франция, продемонстрировала свою неэффективность и просто потонула в пустых разговорах. В Лиге наций, да и вообще на европейском континенте, не были услышаны неоднократные призывы Советского Союза сформировать равноправную систему коллективной безопасности. В частности, заключить восточноевропейский и тихоокеанский пакты, которые смогли бы поставить заслон агрессии. Эти предложения были проигнорированы».

Кто «рулил» в Лиге наций, международном тогдашнем прообразе ООН, Путин указывает прямо. Они же исключили из нее СССР, при этом отказавшись сформировать систему коллективной безопасности не только в Европе, но и в Азии. Почему? Потому, что хотели войну, готовили ее. Кстати, а кто сегодня последовательно выходит из всех международных договоров?

– «Отмечу в связи с этим, что в отличие от многих тогдашних руководителей Европы Сталин не запятнал себя личной встречей с Гитлером, который слыл тогда в западных кругах вполне респектабельным политиком, был желанным гостем в европейских столицах».

Путин напоминает «забывчивым» западным политикам и историкам, что до 1 сентября 1939 года Гитлер был легитимным лидером Германии и был везде на Западе принимаем и рукопожатен. При этом именно Сталин никогда с фюрером не встречался, в отличие от премьеров Британии и Франции (и глав других стран).

– «В разделе Чехословакии заодно с Германией действовала и Польша. Они заранее и вместе решали, кому достанутся какие чехословацкие земли».

Поляки любят рядиться в одежды «невинных жертв гитлеровской агрессии». При этом годом ранее они вместе с Гитлером разорвали на части Чехословакию, забрав себе Тешинскую область этой страны. Поляки угрожали чехам войной, предъявили ультиматум.

– «Раздел Чехословакии был жестоким и циничным. Мюнхен обрушил даже те формальные хрупкие гарантии, которые оставались на континенте, показал, что взаимные договорённости ничего не стоят. Именно Мюнхенский сговор послужил тем спусковым крючком, после которого большая война в Европе стала неизбежной. Сегодня европейские политики, прежде всего польские руководители, хотели бы «замолчать» Мюнхен. Почему? Не только потому, что их страны тогда предали свои обязательства, поддержали Мюнхенский сговор, а некоторые даже приняли участие в дележе добычи, но и потому, что как‑то неудобно вспоминать, что в те драматичные дни 1938 года только СССР вступился за Чехословакию».

В сентябре 1938 года в Мюнхен к Гитлеру приехали премьер-министры Англии, Франции и Италии (Муссолини). И там «на четверых» решили передать часть чехословацкой территории Германии. Самих чехов пригласили в зал только после принятия решения, подписать документы. СССР никто никуда не позвал и ни о чем не спрашивал. Хотя Москва заявила, что имея договор с Прагой, готова вооруженным путем выполнять его условия, если Чехословакия подвергнется агрессии. Так, кто передал Гитлеру территорию Судет, «не заметив» полугодом ранее аншлюса (то есть поглощения) им Австрии? Кто давил на чехов, отказываясь выполнять условия франко-чешского договора?

– «Польша же, преследуя свои интересы, всеми силами препятствовала созданию системы коллективной безопасности в Европе».

Поляки не только после подписания мюнхенского договора угрожали Чехословакии войной, но и заявили, что в случае вступления СССР в войну на стороне Праги, на польской стороне в войну вступит Гитлер.

– «Британия, а также Франция, которая была тогда главным союзником чехов и словаков, предпочли отказаться от своих гарантий и бросить на растерзание эту восточноевропейскую страну. Не просто бросить, а направить устремления нацистов на восток с прицелом на то, чтобы Германия и Советский Союз неизбежно бы столкнулись и обескровили друг друга».

Путин снова мягко пишет «предпочли». На самом деле армия Чехословакии была равна немецкой, если к этому добавить Францию, Британию и СССР, ни Гитлер, ни поляки не рискнули бы атаковать чехов. Но вместо твердых заявлений и давления на агрессоров, дипломаты западных стран давили на чехов, вынуждая их принять ультиматум Гитлера.

– «Её (так называемой политики «умиротворения», которая на самом деле была политикой подготовкой мировой войны – Н.С.) кульминацией на Дальнем Востоке стало англо‑японское соглашение лета 1939 года, предоставившее Токио свободу рук в Китае. Ведущие европейские державы не хотели признавать, какая смертельная опасность для всего мира исходит от Германии и её союзников, рассчитывали, что война их самих обойдёт стороной».

В Китае, который потерял во Второй мировой более 30 млн. человек прекрасно помнят, кто подписал с Токио соглашение летом 1939 года, уже ПОСЛЕ оккупации японцами Манчжурии и других частей китайской территории. Уже после геноцида китайцев и страшных преступлений японской военщины. Кстати, это малоизвестное и редко упоминаемое англо‑японское соглашение, о котором напоминает статья В.В. Путина, подписывалось в тот момент, когда СССР и Япония начинали вооруженный конфликт на Халхин – Голе. Лондон прямо подталкивал Токио (союзника Германии) к войне с СССР. Зачем они это делали, если «были за мир во всем мире»? Ведь на тот момент никакого договора Молотов – Риббентроп ещё не подписали!

– «Приведу в связи с этим документ из британских архивов – это инструкция британской военной миссии, которая прибыла в Москву в августе 1939 года. В ней прямо говорится, что делегация должна «вести переговоры очень медленно…».

Зачем англичане с одной стороны подписывают договор о нейтралитете с Японией, с другой стороны имеют англо-германское соглашение такого рода Чемберлена-Гитлера и всячески тянут резину в переговорах с Москвой?

– «Свою роль в провале переговоров сыграла Польша, которая не хотела никаких обязательств перед советской стороной. Даже под давлением западных союзников польское руководство отказывалось от совместных действий с Красной Армией в противостоянии вермахту».

Как Сталин может защищать Польшу, если поляки сначала готовятся атаковать СССР вместе с немцами, а потом на фоне ухудшения своих отношений с Берлином, отказываются пустить Красную армию на свою территорию для возможной совместной борьбы с нацистским агрессором? Кто же виноват в невозможности заключения договоров, предотвращающих немецкую экспансию?

– «В сложившейся ситуации Советский Союз подписал Договор о ненападении с Германией, фактически сделал это последним из стран Европы. Причём на фоне реальной опасности столкнуться с войной на два фронта – с Германией на западе и с Японией на востоке, где уже шли интенсивные бои на реке Халхин‑Гол».

В августе 1939 года шла упорная дипломатическая война. Сталин готов был подписать договор с теми, кто гарантирует ему «не войну» для СССР. Лондон и Париж имитировали переговоры в Москве, при этом активно ведя переговоры… с Гитлером. В результате западные страны проиграли дипломатическую битву – Берлин и Москва расписались в том, что войны на Востоке не будет. Сделать так, что войны бы не было совсем СССР не мог – западные столицы, включая Варшаву, отказывались подписать конкретные обязательства против Третьего рейха.

– «Последовавшая затем трагедия Польши – целиком на совести тогдашнего польского руководства, которое помешало заключению англо‑франко‑советского военного союза и понадеялось на помощь западных партнёров, подставило свой народ под каток гитлеровской машины уничтожения».

Русофобия и слепая вера Лондону и Парижу довела польское государство до краха.

– «Западные союзники не оправдали польских надежд. После объявления войны Германии французские войска продвинулись всего на несколько десятков километров в глубь немецкой территории. Выглядело всё это лишь как демонстрация активных действий».

Почему, дав Польше гарантии безопасности, западные страны их не выполнили и вели «странную войну» на протяжении многих месяцев? Не воевали с Германией?

– «Осенью 1939 года, решая свои военно‑стратегические, оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе, при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени. Кроме того, Литве в октябре 1939 года были возвращены город Вильно и прилегающая область, ранее входившие в состав Польши. Прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои органы власти, язык, имели представительство в советских высших государственных структурах».

Это очень важный момент статьи В.В. Путина. Не было никакой оккупации Прибалтики Сталиным. А была инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР в полном соответствии с международным правом. Инкорпорация – это присоедините к государству целой страны, бывшей самостоятельным государством. ГДР было инкорпорировано в состав ФРГ.

Что же касается инкорпорации Прибалтики, то стоит отметить, что армии трех прибалтийских стран не были распущены, а были включены в состав Красной армии, даже сохранив свою форму!

– «… Главное, что предопределило величайшую трагедию в истории человечества, – это государственный эгоизм, трусость, потакание набиравшему силу агрессору, неготовность политических элит к поиску компромисса… Поэтому нечестно утверждать, что двухдневный визит в Москву нацистского министра иностранных дел Риббентропа – главная причина, породившая Вторую мировую войну. Все ведущие страны в той или иной степени несут свою долю вины за её начало».

Будучи главой России, В.В. Путин (как и Сталин и все остальные руководители) не может прямо сказать, что Гитлер был приведен к власти Западом с целью нападения на СССР. Поэтому говорить, что война началась из-за визита Риббентропа в Москву, является прямой фальсификацией истории.

– «Однако многие наши партнёры пока не готовы к совместной работе. Напротив, преследуя свои цели, они наращивают против нашей страны количество и масштаб информационных атак, хотят заставить оправдываться, испытывать чувство вины, принимают насквозь лицемерные политизированные декларации. Так, например, одобренная 19 сентября 2019 года Европейским парламентом резолюция «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы» прямо обвинила СССР – наряду с нацистской Германией – в развязывании Второй мировой войны. Естественно, что каких‑либо упоминаний о Мюнхене там не содержится. Считаю, что подобные «бумаги», не могу назвать эту резолюцию документом, при всём явном расчёте на скандал несут опасные реальные угрозы».

Россия никогда не согласится с тем, что Сталин равен Гитлеру, а СССР ответственен за Вторую мировую наряду с Германией.

– «В разгром нацизма – что бы сейчас ни пытались доказать – основной, решающий вклад внёс Советский Союз, Красная Армия».

Путин напоминает всему миру ( а читать его статью будут везде), что именно СССР вынес на себе основную тяжесть Второй мировой.

– «Мы также будем всегда благодарны за помощь, которую оказывали союзники, обеспечивая Красную Армию боеприпасами, сырьём, продовольствием, техникой. И она была существенной – около семи процентов от общих объёмов военного производства Советского Союза».

Президент дипломатично благодарит союзников за ленд-лиз и тут же указывает, что их помощь не была решающей. Но все равно – спасибо.

– «Сегодня, как и в 1945 году, важно проявить политическую волю и вместе обсудить будущее. Наши коллеги – господа Си Цзиньпин, Макрон, Трамп, Джонсон – поддержали выдвинутую российскую инициативу провести встречу лидеров пяти ядерных государств – постоянных членов Совета Безопасности. Мы благодарим их за это и рассчитываем, что такая очная встреча может состояться при первой возможности».

А вот это уже о будущем. В.В. Путин предлагает новый формат для обсуждения будущего мира. Это не пресловутая «большая восьмерка», не ещё большая «двадцатка», где США окружены своими сателлитами. Это встреча пяти стран победителей нацистов (России, Китая, Франции, США и Великобритании), которых Президент России называет ядерными державами.

Подведем итог.

В своей статье глава России подробно описывает «путь к войне», снимая всяческие обвинения с нашего народа и государства. Задавая при этом массу вопросов, на которые у западного истеблишмента нет вразумительных ответов.

В завершение он высказывает идею, способную перезагрузить современный миропорядок. . Путин предлагает очередную Ялтинскую конференцию.

Надо ли это делать?

Обязательно!

В сложившейся ситуации Советский Союз подписал Договор о ненападении с Германией, фактически сделал это последним из стран Европы. Причём на фоне реальной опасности столкнуться с войной на два фронта – с Германией на западе и с Японией на востоке, где уже шли интенсивные бои на реке Халхин‑Гол.Даже, если вероятность, что нас услышат, крайне мала.

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Источник: https://nstarikov.ru/statja-putina-ob-istorii-chto-hotel-skazat-prezident-116369