Поправки к Конституции — удар по врагам России

Назрел вопрос: что делать с поправками в Конституцию. Поправки известны, и о них речь шла не раз. Я сам некоторые из них готовил и этим горжусь.

Поправка о поддержке русскоязычного населения за рубежом: после распада СССР русские стали самым разделенным народом в мире и, рискну сказать, самым притесняемым. Как же нам не порадеть о своих, оставшихся за кордоном?

С поправкой о неотчуждаемости территории России тоже всё ясно: даже после распада империи, при нас осталась самая большая территория — и к ней приглядывались и будут приглядываться. Надо закрыть эту тему. Нечего сюда смотреть. Уменьшаться наша территория не может. А вот увеличиваться — может. Это Конституцией не запрещено.

Поправка о браке как о союзе мужчины и женщины могла б показаться забавной, если б происходящее в «цивилизованном» человечестве не выглядело бы столь грустно.

Я воспринимаю всю эту гендерную свистопляску как ущемление прав детей: никто не спрашивает у них, желают ли они получить вместе мамы и папы, допустим, папу и папу. Но вообще, если на прямоту, это сатанизм. Пусть он будет запрещен.

Множество поправок социального толка тоже нам пригодятся: на тот случай, если к нам, упаси бог, снова явится вирус или какой иной кризис, и тогда политологам с аналитиками не придется спорить, необходимы ли населению «вертолетные» деньги или люди без них обойдутся — а всем нуждающимся нужно будет всего лишь сослаться на Конституцию и потребовать причитающегося.

И прочие поправки о культуре, о здоровье, о спорте, обо всем, что касается всех и каждого — тоже мне кажутся не случайными и нужными. Включая поправку о Боге и о русском народе, как государствообразующем.

Всё было бы совсем просто, когда б не стоял в списке иных вопросов пункт об «обнулении» президентских сроков, позволяющий действующему президенту претендовать на власть. Многие комментаторы именно в нем видят загвоздку, и никто у них этого права не отнимет.

Могу сказать, что я думаю по этому поводу. Всякий мыслящий и более-менее спокойный человек, наблюдающий за российской политикой, может заметить несколько очевидных вещей. У действующей российской власти есть влиятельные и обеспеченные противники. Они есть в США, есть в Европе, конечно же, они есть на Украине и в ряде других бывших республик СССР.

У них отлажена сложная система помощи явным и скрытым группам оппозиции в России. Они ждут российского майдана и готовятся к нему. Они даже не скрывают этого.

Мои знакомые в Киеве рассказывают, как бывшие российские граждане в лице разнообразных ганапольских и муждабаевых спокойно собираются в киевском ресторане и обсуждают грядущую московскую революцию и свое в ней участие.

Впрочем, это не главная проблема. Главная проблема — это легальные центры управления в России, претендующие на власть и сделавшие ставку на своего преемника. Преемников этих несколько. Это вовсе не те люди, о которых вы подумали. Это не Жириновский и не коммунисты Зюганова.

У власти достаточно ресурсов, чтоб раскатать любого противника и навязать стране своего кандидата, жестко пользуясь подконтрольным Кремлю телевидением, политтехнологическими уловками и средствами черного пиара. Спецслужбы тоже к услугам власти.

Проблема в том, что на власть претендуют люди, которых мы, в сущности, не знаем и о планах которых не догадываемся. Многие эксцессы последних пары лет, взрывавшие информповестку и становившиеся поводом для того, чтоб разнообразные оппозиционные меди трубили о тиранической власти в России — являлись на самом деле как бы взорвавшимися пузырями подводной борьбы наших спецслужб друг с другом.

Система взаимных подстав усложняется, обстановка накаляется. В этой ситуации у действующей власти не осталось иного выхода, как подать однозначный сигнал как местным центрам влияния, так и европейским игрокам: успокойтесь.

Это как бы невысказанная главой России мысль:

«Если вы будете выкобениваться, господа генералы, маршалы, обитатели башен Кремля, политические изгнанники, американские и европейские партнеры — я вообще никуда не уйду. Сидите тихо».

Иного способа донести эту мысль, чем вот в такой форме — обнулив сроки — нет. В любые другие обещания и угрозы никто не поверит. «Ладно, скажут, не стращай. Досиживай и уходи, теперь без тебя тут потанцуем».

А вот в это послание — поверят. Всем игрокам придется смирить жестикуляцию. Их преемники больше не нужны. Желающим получить московский трон нужно будет затаиться и молча ждать, чем всё закончится.

Если совсем грубо: то никакие Ротшильды не будут вкладывать в Ходорковского миллиард долларов, потому что после обнуления смысл этих инвестиций существенно понизится. И ФСБ не будет бодаться с ГРУ, а вторая башня Кремля с третьей — по той же самой причине — чего бодаться-то, кресло всё равно не освободят.

При этом втайне я думаю, что действующий президент устал, что ему всё обрыдло, что он хочет пожить без всего вот этого. Что он уйдет, как только закончится его срок. Но он не хотел бы завершать свое правление в обстановке натуральной битвы российских и зарубежных спецслужб за российский трон.

Он хотел бы спокойно довести корабль к гавани — так чтоб на этом корабле не началась по дороге резня. Довести и передать штурвал претендентам. В обстановке той самой стабильности, о которой так часто говорили в последние годы. А не в обстановке всероссийского психоза.

Возможно, я ошибаюсь. Время, как говорится, покажет. Если я ошибусь — вы сможете принести мне эту статью и попросить, чтоб я компенсировал вам ущерб. Но я и сам тогда буду в ущербе. Карты свои я раскрыл. Мыслей своих по всем этим поводам я никогда не скрывал.

Можно не голосовать за поправки — и тогда нас точно ждет жесточайший тремор и полная неизвестность. К тому же, мы не зафиксируем неотчуждаемость своих территорий, блок социальных поправок и нормальную семью как данность.

Можно голосовать — и обмануться в лучших (ну ладно, в нормальных) человеческих ожиданиях. Надеюсь, Господь подскажет вашему сердцу выбор.

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Захар Прилепин, Деловая газета «Взгляд»