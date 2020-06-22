Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира

Украина, надувая щеки, постоянно акцентирует внимание на том, что она была одним из учредителей ООН. Но киевские политики удивятся, если почитают статьи западных СМИ, подробно описывавших споры о формировании этой организации три четверти века назад. Практически везде писали, что учредители — Россия, Украина и Белоруссия. Мало того, не секрет, что Сталин пытался добиться участия в ООН в качестве полноправных членов всех 16 существовавших на тот момент республик (тогда была ещё и Карело-Финская ССР).