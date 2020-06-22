Новости Украины и Новороссии 22 июня 2020

О порядке въезда на территорию ЛДНР с Украины

О порядке въезда на территорию ЛДНР с Украины

Новой темой для переговоров между Украиной и республиками Донбасса стало открытие пунктов пропуска на линии разграничения после спада пандемии коронавируса. Хотя об украинской стороне такого сказать нельзя, ведь даже местные политики заявляют, что придется продлить карантин, так как в стране началась вторая волна заболевания.Но даже открытие КПВВ киевские правители использовали в своей манипулятивной политике, что лишь увеличило пропасть между Украиной и ЛДНР. Ощущение складывается, что стороны никогда и ни по какому вопросу не смогут найти общий язык.Началось все с того, что Киев заявил об открытии пунктов пропуска в Донбассе. Стало известно, что украинские КПВВ в Марьинке и Станице Луганской заработают 10 июня. Сделала Украина это в одностороннем порядке. Так как украинская сторона не согласовала свои действия с республиками Донбасса, получилось так, что люди оказались в непростой ситуации. Украинские пограничники начали пропускать людей, а на республиканской стороне их ждали закрытые ворота.ЛДНР настаивали на том, чтобы Киев согласовал свои действия с Республиками, но действующие на Украине власти придерживаются категоричной позиции — никаких контактов с противоположной стороной. Это называется «красная линия», которую боится переступить президент Зеленский, иначе его будут ждать праворадикалы с файерами и баллончиками с краской под домом.Но в действительности все проще. Украина хотела устроить очередную провокацию — у неё это получилось. Люди недовольные вынуждены были вернуться на территорию Украины, а виноватыми сделали республики Донбасса.Первой из республик свои границы открыла ЛНР. Глава Леонид Пасечник распорядился открыть пункт пропуска в Станице Луганской 19 июня. Спустя несколько дней в украинских СМИ стали появляться сообщения о том, что КПВВ собираются открыть и в ДНР. Журналисты писали, что будет открыт пункт пропуска в поселке Еленовка. Подавалось это таким образом, что Донецк специально открывает КПВВ не в Марьинке, чтобы обвинить Украину, хотя в материалах не говорилось о том, что буквально перед этим украинская сторона сделала ровно это же.На самом деле Республика собралась в Еленовке возобновить проезд на украинскую территорию и обратно, но с некоторыми условиями, так как коронавирус еще окончательно не побежден, а властям необходимо контролировать эпидемиологическую ситуацию в Республике.Информацию сообщил Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. В тексте сообщения говорится следующее:При этом в Штабе добавили, что не могут гарантировать, что украинская сторона откроет свой пункт пропуска. МИД ДНР обращался к Украине с предложением согласовать работу КПВВ, чтобы не произошла ситуация, когда украинские таможенники открыли свою границу, а Республика – нет. Сообщение было опубликовано на официальных ресурсах ведомства, а некоторые украинские СМИ даже цитировали его. Но отдельные журналисты на Украине уже заранее назначили виновных в этом, обвинив ДНР в провокации.Но как и ожидалось, украинская сторона заявил, что не будет открывать КПВВ в Новотроицком. То есть, зеркальных мер от Украины ждать не нужно. Причем заявлено это на официальном уровне. Об этом сказал начальник пресс-службы Объединенных сил Игорь Парубский. Военный сказал, что будут работать только КПВВ в Марьинке и Станице Луганской. При этом он в очередной раз напомнил, что Украина людей выпускает, а на стороне Республик пункты пропуска закрыты.Денис Григорюк https://asd.news/articles/dnr/ne-vse-smogut-peresech-liniyu-razgranicheniya-v-donbasse/ – цинкПлюс появилось интересное видео (без даты), где как утверждается, снайпер ДНР валит украинского гранатометчикаСмотреть здесь https://twitter.com/StasSwanky/status/1274820979705987075 Плюс статья Спиридонова про "скромное обояние" комбрига ВСУ Зинченко https://asd.news/articles/persony/kombrig-zenchenko-skromnyy-karatel/

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Шахтёры освобождены! Великая победа шахтёров и задачи дальнейшей борьбы. Антрацит, ЛНР. 20.06.2020.

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Поздравляю Офис Президента с ценным приобретением

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На Украине слова Путина о “подарках” от русского народа поняли правильно и насторожились

На Украине цитируют высказывание Владимира Путина, которое имеет прямое отношение к “территориальным приобретениям” незалэжной державы.

“Возникает вопрос: [как быть], если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой “багаж” огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза, – сказал президент РФ в интервью для фильма “Россия. Кремль. Путин” на телеканале “Россия-1″. – Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой “подарки” от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано”.

Российский лидер абсолютно убежден в правильности предложения о поправках в Конституцию России. “Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции”, – сказал он, отметив, что правильность этого доказали и события последних месяцев.

“Действующая сегодня конституция принималась в особый период – в условиях острейшего внутриполитического кризиса, когда танки стреляли по парламенту и в Москве шли боестолкновения с жертвами”, – напомнил президент.

“Сегодня, слава богу, стабильная внутриполитическая ситуация, но есть и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом”, – заметил глава государства.

Путин напомнил, в частности, что у республик СССР было право выхода из состава страны, однако процедура этого не была регламентирована.

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На Украине разгорается скандал из-за пойманного «русского шпиона»

По сведениям украинских спецслужб, «завербованный Кремлем» капитан управлял кораблем во время испытаний комплекса «Нептун» — его считают грозой Украины в борьбе против России. История с поимкой капитана второго ранга ВМС Украины, якобы завербованного русскими спецслужбами, обрастает новыми подробностями. Спецслужбам удалось раскрыть деятельность «шпиона». Ситуацию прокомментировал военный эксперт Тарас Чмут. Украинского военного обвиняют в сотрудничестве с Россией, а все потому, что у него есть российский паспорт и он выезжал в Крым. Наличие этих двух пунктов автоматически делает человека «русским шпионом», который, не дай боже, мог слить стратегически важную информацию о новейшем комплексе «Нептун», на который украинские милитаристы возлагают большие надежды. В Киеве не просто молятся на новый комплекс, они считают, что он поможет в сдерживании Черноморского флота и даже сможет атаковать Крымский мост. И это несмотря на то, что максимум до куда дотянется «Нептун», это порты в Новороссийске, где его встретят русские «Калибры» и «Искандеры». Плюс к этому у украинской власти нет денег на серийное производство комплекса, как нет и ЗРК, который мог бы в теории сопровождать «Нептун». Иными словами, у Украины нет шансов перед Россией. Теперь вернемся к арестованному «русскому шпиону» — командиру Александру Люлько, ранее командовавшему на МРК «Переяславль», а сейчас — на судне «Александр Охрименко». По словам Чмута, украинца не скинули со службы после возникших проблем с СБУ, а наоборот, отправили в море, где проходили стратегически важные испытания. Эксперт недоумевает, как такое могло произойти с «предателем». Люлько все еще не отстранили от должности, а это может значит одно — на самом деле никакой он не шпион, а просто жертва маразматиков-спецслужб. Нет никаких доказательств того, что он работал на Кремль — только российский паспорт, что априори не аргумент (но не для киевского режима, конечно). Чмут, в свою очередь, не верит в то, что задержанный — реально шпион. «Почему СБУ солгало об отстранении от занимаемой должности, когда этого не было сделано? Позиция ВМС — самоустранение. Почему после получения информации от СБУ флот не пытался обеспечить безопасность судна и экипажа в море? Где официальная реакция и позиция на подобные громкие обвинения при довольно ограниченном фактаже?» Читайте также: В Киеве осквернили Родину-мать — и сделали это не неонацисты (ВИДЕО) Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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Порошенко в интервью CNN назвал Украину одной из самых проамериканских стран

Бывший президент Украины Петр Порошенко дал интервью американскому телеканалу CNN. В нем он заявил, что Украина является одним из наиболее проамериканских государств в мире. В начале беседы Порошенко поблагодарил США за то, что во времена своего президентства он чувствовал «важнейшую и мощную двухпартийную поддержку Соединенных Штатов — как от демократов, так и от республиканцев». «Поверьте: сегодня Украина является одним из наиболее проамериканских государств в мире. Мы очень благодарны за предоставление нам столь значительных объемов поддержки для защиты нашего суверенитета против российской агрессии, нашей территориальной целостности, нашей независимости. И сейчас Украина в войне. Российский сценарий направлен на то, чтобы сломать единство между Украиной и США. Это ни в интересах Украины, ни, однозначно, не в интересах Соединенных Штатов», — заверил лидер «Европейской солидарности». Читайте также: В киевском супермаркете русскоязычный посетитель отхлестал «мовного патриота» колбасой (ВИДЕО 18+)

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«Даже за гробом нести — срам»: Зачем «ветеранов АТО» награждают пластиковыми медальками (ФОТО)

Военный корреспондент Дмитрий Стешин прокомментировал награждение украинских карателей пластиковыми медалями. В июне 2020 года воинов АТО наградили пластмассовыми медалями. Одноразовыми. Такие даже за гробом нести — срам. В этой манифестации украинской власти я вижу две вещи: 1. Лютое воровство, вообще без признаков какой-то совести и чести. 2. Отношение к тем, кто «борется с сепаратизмом и москалями». 3. Элементы жирнющего троллинга. Впрочем, достойно сделанные награды тоже не приносят перемог и в целом, печальны. Читайте также: В киевском супермаркете русскоязычный посетитель отхлестал «мовного патриота» колбасой (ВИДЕО 18+)

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Украина готова обратиться в международные суды из-за сбитого Ираном «Боинга», — Зеленский

Если Иран не выполнит обещания, которые он взял на себя после уничтожения украинского самолета в январе 2020 года, Украина будет обращаться в международные суды. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на политику иранского правительства, ориентированную на результат», — сказал он в интервью канадскому изданию The Globe and Mail. По его словам, «речь не только о невозврате нам чёрных ящиков, а также и о других обещаниях». «Они должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации… Они должны сделать то, что обещали», — пояснил Зеленский. «В противном случае у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обращаться в международные суды», — заключил украинский президент. Читайте также: В киевском супермаркете русскоязычный посетитель отхлестал «мовного патриота» колбасой (ВИДЕО 18+)

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Взрыв дома в Киеве — количество погибших возросло (ФОТО, ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», сегодня утром в спальном районе Позняки в Киеве прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме. Спасатели обнаружили третьего погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. «По состоянию на 20:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено трое погибших», — говорится в сообщении. Их имена и возраст пока неизвестны. Читайте также: Скандал: В супермаркете Киева «патрiот» набросился на девушку в футболке с Путиным (ВИДЕО)

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