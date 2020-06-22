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Мистификации и плагиат тоталитаризма: советские песни и нацистские марши ХХ века

10:07. 22 июня 2020 153 просмотра 7 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lcDwycV9Q14

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 4194 3294
    Sergey64 22 июня 2020 в 11:32

    За то, что копия (плагиат) дают новую жизнь, а очень часто оказывается гораздо лучше и известнее оригинала, нужно спасибо говорить, а не претензии предъявлять!
    Умные люди не будут скрывать заимствование.
    Глупые раздуют проблему до размеров африканского мамонта.
    PS: обожаю марши и вальсы – и старинные, и советские.

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    1
  • 15554 10944
    Владимир 22 июня 2020 в 11:37

    Билят,обизян. В этом ролике манипуляторы действуют именно на уровне обизян и для обизян.
    “Марш авиаторов” начало 20-х годов переведен на немецкий в середине 20-х годов.
    Обизян ответь на один вопрос где в Германии нацисты в 23-м году?, они сидят по тюрьмам после пивного путча.
    Этот либероидный прохфесор называет почему то марш нацистко-советским,для того чтобы усе обизяны знали,что он не советский а нацистский,хотя в 1923 году нацисты только дернулись и уже расселись по тюрьмам а власть в Германии была самой что ни наесть либеральной.

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  • 12631 11693
    жора шапов 22 июня 2020 в 11:42

    Тема не однозначная , много неясного, и неподтверждённого. Но “Марш авиаторов” люблю. Он такой – какой должен быть. Ни добавить , ни отнять. Очень красивый и правильный (текст). Мой марш – служил в ВВС.

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  • 1810 1368
    МариКа 22 июня 2020 в 11:59

    Просто посмотрите, кто автор этих маршей)) Известные плагиаторы во всем- сыны Моисея.

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