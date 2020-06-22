Мистификации и плагиат тоталитаризма: советские песни и нацистские марши ХХ века

АВТОРВ настоящее время в Европе снова вспыхнул интерес к А. Эйнштейну, связанный с рассекреченными исследованиями его мозга.Выяснилось, что его мозг имел значительные отклонения от нормального.РЕДАКТОРЭтот вечно сутулящийся человек с большими ...
... решил проверить, насколько далеко его мистификация может распространиться в интернете. Однако... изначальные авторы. Заметьте, что термин «плагиат» означает несанкционированное использование или близкую... L/L Research, то это плагиат их идей и мыслей. Даже...
За то, что копия (плагиат) дают новую жизнь, а очень часто оказывается гораздо лучше и известнее оригинала, нужно спасибо говорить, а не претензии предъявлять!
Умные люди не будут скрывать заимствование.
Глупые раздуют проблему до размеров африканского мамонта.
PS: обожаю марши и вальсы – и старинные, и советские.
Билят,обизян. В этом ролике манипуляторы действуют именно на уровне обизян и для обизян.
“Марш авиаторов” начало 20-х годов переведен на немецкий в середине 20-х годов.
Обизян ответь на один вопрос где в Германии нацисты в 23-м году?, они сидят по тюрьмам после пивного путча.
Этот либероидный прохфесор называет почему то марш нацистко-советским,для того чтобы усе обизяны знали,что он не советский а нацистский,хотя в 1923 году нацисты только дернулись и уже расселись по тюрьмам а власть в Германии была самой что ни наесть либеральной.
Тема не однозначная , много неясного, и неподтверждённого. Но “Марш авиаторов” люблю. Он такой – какой должен быть. Ни добавить , ни отнять. Очень красивый и правильный (текст). Мой марш – служил в ВВС.
А я-то думаю почему у тебя не руки а крылья и вместо сердца мотор ))
“Мазута” может отдыхать.)
Просто посмотрите, кто автор этих маршей)) Известные плагиаторы во всем- сыны Моисея.
В ЯБЛОЧКО.
Вот Вам автоматики и пулемётики и бравые песенки а теперь идите и УБЕЙТЕ ДРУГ ДРУГА.
А мы посмотрим и заработаем на ЭТОМ