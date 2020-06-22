«Если бы мы не подрезали крылья ворюгам, то оказались бы на коленях», — Лукашенко о происходящем в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне ареста потенциального соперника по президентской гонке Виктора Бабарико призвал не поддаваться на уловки «шарлатанов», а также заверил, что не позволит силовым образом решать проблемы, которые надо решать на основании закона.

В ходе выступления в Бресте на памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны Лукашенко довольно жёстко высказался о происходящем, заявив, что за время независимости властям Белоруссии удалось «подрезать крылья» ворам, благодаря чему страна не оказалась «на коленях».

«Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях», — в своей бескомпромиссной манере высказался Лукашенко.

«Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях. Нет такой необходимости в Беларуси — использовать что-то в политических целях», — добавил он.

Белорусский лидер обратился к народу и призвал не обращать внимание на то, что «нам там подпевают».

«Не поддавайтесь на уловки трёх-четырёх каких-то шарлатанов. Они будут использовать всё», — уверен президент страны.

Также Лукашенко не упустил шанса в очередной раз озвучить ставший уже привычным из его уст тезис о том, что пандемия коронавируса не более, чем политический ход.

«Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится. Кому-то она очень на руку. Скоро увидите кому. Хотя уже и сейчас это видим. Будет давление серьёзное, прежде всего экономическое.

Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали…» — предупредил белорусский лидер.

Напомним, один из главных предполагаемых соперников Лукашенко на предстоящих президентских выборах экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико был задержан на прошлой неделе, как сообщили в Комитете Госконтроля, из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления.

После задержания Бабарико в крупных городах страны — Минске, Бобруйске, Гомеле, Гродно и других — начались протесты оппозиции. Комментируя происходящее, белорусский президент подчеркнул, что «всю свою жизнь положил на создание независимого, суверенного государства» и никому не позволит «сломать страну».

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