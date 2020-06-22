Главная » Невероятное в мире, Политика

«Если бы мы не подрезали крылья ворюгам, то оказались бы на коленях», — Лукашенко о происходящем в стране

11:40. 22 июня 2020 58 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
«Если бы мы не подрезали крылья ворюгам, то оказались бы на коленях», — Лукашенко о происходящем в стране | Русская весна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне ареста потенциального соперника по президентской гонке Виктора Бабарико призвал не поддаваться на уловки «шарлатанов», а также заверил, что не позволит силовым образом решать проблемы, которые надо решать на основании закона.

В ходе выступления в Бресте на памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны Лукашенко довольно жёстко высказался о происходящем, заявив, что за время независимости властям Белоруссии удалось «подрезать крылья» ворам, благодаря чему страна не оказалась «на коленях».

«Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях», — в своей бескомпромиссной манере высказался Лукашенко.

«Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях. Нет такой необходимости в Беларуси — использовать что-то в политических целях», — добавил он.

Белорусский лидер обратился к народу и призвал не обращать внимание на то, что «нам там подпевают».

«Не поддавайтесь на уловки трёх-четырёх каких-то шарлатанов. Они будут использовать всё», — уверен президент страны.

Также Лукашенко не упустил шанса в очередной раз озвучить ставший уже привычным из его уст тезис о том, что пандемия коронавируса не более, чем политический ход.

«Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится. Кому-то она очень на руку. Скоро увидите кому. Хотя уже и сейчас это видим. Будет давление серьёзное, прежде всего экономическое.

Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали…» — предупредил белорусский лидер.

Напомним, один из главных предполагаемых соперников Лукашенко на предстоящих президентских выборах экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико был задержан на прошлой неделе, как сообщили в Комитете Госконтроля, из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления.

После задержания Бабарико в крупных городах страны — Минске, Бобруйске, Гомеле, Гродно и других — начались протесты оппозиции. Комментируя происходящее, белорусский президент подчеркнул, что «всю свою жизнь положил на создание независимого, суверенного государства» и никому не позволит «сломать страну».

Читайте также: Русофобский переворот в Грузии? Простой народ сделал свой выбор

Источник: https://rusvesna.su/news/1592812216

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Руслану» подрезают крылья не в Киеве, а российские чиновники
... комплектующих для самолетов и авиадвигателей. Если эти две задачи будут решены...
Афоризмотерапия. ...и "для": Самореализация
...чувствует боли, когда ей подрезают крылья, но летать больше ... добра! Осторожность! Если что, обойди стороной. Если нет – пробивайся ... опыта. Натан Перельман Если опыт преодоления получал смолоду...тишине», Мытищи-2012 Если грустная весть, если горе какое, ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 июля 2017
... была одна из проблем - если с сетевой террористической группировкой освоившей... доктор Гай Бехор написал: «Если бы не массированные бомбардировки Москвы...иорданского монарха «глупыми и неосторожными». «Подрезать крылья» Тегерану Израиль — ключевой союзник США...
Бэкграунд, выпуск-238 за 10 декабря 2011
...древнегреческую мудрость, согласно которой, если Господь хочет кого-то наказать...ближайшее время. Лакмусовой бумажкой, если хотите, является путинский проект Евразийского...«Бумажный солдат» искусно и мгновенно подрезает крылья надежд и мечтаний каждому зрителю...
Бэкграунд, выпуск-256 за 12 мая 2012
... сбыта продукции, уничтожение промышленности (если таковая имеется) потенциальных конкурентов....последствия Бухарестского мирного договора, если подходить к нему без ...предельно ограничивает потенциал человека, «подрезает крылья его душе.» Труд будущего ...
Биоматрица
... ситуацией способная воспитательница, если детей в группе 10...только одну большую проблему, если же копаться глубже, ...по усмотрению властвующей верхушки? Если заняться этим вопросом всерьез,...на центральных площадях. Сначала подрезают крылья, чтоб не улетели, а...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 19584 1898
    Русофил 22 июня 2020 в 12:13

    Как-то с крыльями не ясно.
    Чё свои отрезал?
    https://i.ytimg.com/vi/RplXr4aeI0Y/hqdefault.jpg

    Ответить
       
  • 4299 2995
    чужой 22 июня 2020 в 12:16

    Надо чтобы русские русских сослали в лагеря решительным образом.
    И написать учебники как это делали русские.
    Потом объявить борьбу с русскими.
    Все это для того, чтобы платить борцунам 300 долларов зарплату.
    Это закончится только тогда, когда русские больше не захотят обхитрить русских,
    за ту же зарплату 300 долларов.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)