Е.Ю.Спицын и Г.А.Артамонов на канале Россия-24. “5-я студия. Когда же началась Вторая мировая?”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o6RRR5ksqYg
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Комментарий
Смыслы скорее обнаруживаются, чем создаются. Если же они и создаются, то не произвольно, а так, как даются ответы. На каждый вопрос существует лишь один ответ — правильный. У каждой ситуации есть только один смысл — её истинный смысл.
— Виктор Франкл
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