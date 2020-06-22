Чувство вины, как инструмент уничтожения нации

Вы наблюдаете за тем, что сейчас происходит в США? Нет, я не о предвыборной борьбе Трампа и Байдена, здесь все банально. Мое внимание приковано к тем беспорядкам, которые охватили улицы многих американских городов. Сами по себе массовые акции протеста, гарантированно переходящие в погромы, для Америки не новость. Но то, что происходит сейчас – как минимум достойно вашего внимания.

Мощная держава, обладающая колоссальным военным потенциалом, имеющая в своем распоряжении серьезную репрессивную машину в виде полиции и прочих спецслужб, оказалась бессильной перед захватившими улицы представителями «нацменьшинств». Почему так получилось? Все очень просто. Этим людям, большей части населения, так называемым «белым», очень грамотно привили чувство вины перед меньшей частью населения, так называемыми «черными». И теперь, вместо того, чтобы защищать свои дома, свой бизнес, свои жизни наконец, белые американцы целуют ботинки черным американцам, которые таким образом требуют покаяния за годы рабства и унижения. Как сказал один человек, в Америке разыгрывается удивительный по своей абсурдности спектакль – люди, которые никогда не были рабами, требуют покаяния от людей, которые никогда не были рабовладельцами.

Чувство вины – страшное оружие. Классическая история учит нас тому, что первыми это оружие начали применять еще в незапамятные времена именно оккупанты. Захватив какую-либо территорию, интервенты тут же начинали убеждать местное население в том, что все произошедшее – не иначе как расплата за грехи, которую нужно принимать безропотно и покорно. Работало тогда, работает и сейчас. Даже сегодня, наблюдая за происходящим в США, я вижу как «пострадавшие» от рабовладельческого строя афроамериканцы возмущаются поведением тех белых американцев, которые, несмотря на свое «рабовладельческое прошлое», имеют наглость защищать свой бизнес и свои жилища, при этом отказываясь вставать на колени перед «угнетенными». Парадокс. Страна, которую невозможно победить извне, победить силой оружия, может пасть по причине того, что одна часть населения совершенно неожиданно почувствовала себя виноватой перед другой частью населения.

Нечто подобное мы уже наблюдали в Европе. Сначала европейцы чувствовали свою вину перед геями и прочими извращенцами, которых с их же молчаливого согласия, а иногда и при полном одобрении, уничтожал Гитлер. Каялись до такой степени, что в 70-х годах прошлого века даже разработали программу, в рамках которых детей-сирот отдавали на воспитание педофилам. Программа «секс взамен на заботу, кров и питание» была призвана, в том числе, снизить преступность. Всеобщее покаяние перед геями, кстати, происходило и в США. Теперь мы наблюдаем общество, в котором натуралы имеют гораздо меньше прав, чем гомосексуалисты и лесбиянки. А чего в этом удивительного? Разве вы забыли, как страдали люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией в «темные времена»?

Отдельной истории заслуживает ситуация с беженцами с Ближнего Востока, которые сегодня весьма активно переформатируют под себя Европу. Пока одни европейцы, полные решимости защитить свою страну, свою культуру, свой жизненный уклад, призывают власти ограничить ту вакханалию, которую устроили мигранты, другие, к слову, тоже европейцы, кричат о том, что Европа виновата перед этими людьми, потому что участвовала в разжигании войны на Ближнем Востоке. Ну а раз виноваты, нужно каяться и платить.

Нам, жителям России, правопреемницы Советского Союза, тоже постоянно пытаются привить чувство вины. В частности, нас пытались обвинить в «репрессиях», проводимых Сталиным якобы с нашего же молчаливого согласия. Таким образом нам пытались привить стыд за целую эпоху нашей истории, за те достижения, которыми был славен Советский Союз и к которым сопричастны наши отцы, деды и прадеды.

Теперь нам, жителям постсоветского пространства, пытаются рассказать о некой вине за начало Второй мировой войны, которую «безусловно» несет Советский Союз, его руководство и граждане. От нас хотят, чтобы мы каялись перед европейцами подобно тому, как сегодня каются белые граждане США перед афроамериканцами.

Думаете это невозможно? Посмотрите на Украину! «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — таким образом Владимир Зеленский буквально на днях возложил вину за начало Второй мировой войны в том числе и на Советский Союз. Войны, которая началась немногим раньше, в тот момент, когда именно Польша, вступившая в сговор с фашисткой Германией, «оттяпала» себе часть Чехословакии.

Нет, украинцы пока еще не каются и не встают на колени перед немцами, которые, «осознавая исходящую от тоталитарного советского режима угрозу, решили нанести упреждающий удар», пытаясь разбить «агрессора» на его же территории. Пока они проходят первую стадию трансформации, просто признавая вину Советского Союза, некой общности людей. Но не за горами тот день, когда украинцы, вспомнив, что их предки также воевали на фронтах Второй мировой, начнут каяться перед «пострадавшими» европейцами.

Владимир Александрович, это я к Зеленскому, а Ваш дед, Семен Иванович, командовавший во время войны минометным взводом и стрелковой ротой, он кто – герой освободительной войны или участник «сговора двух тоталитарных режимов», мечтавших разделить между собой Европу? Очень непростой вопрос, не правда ли? Уверен, что в глубине души Зеленский считает своего деда настоящим героем, вот только позволит ли присущая ему политкорректность произнести нечто подобное вслух? Печально, что некогда единый с нами народ начинает стыдиться того, чем мы по сей день продолжаем гордиться.

Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/52563-chuvstvo-viny-kak-instrument-unichtozheniya-nacii.html