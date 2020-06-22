А.Б. Мартиросян. Планы Сталина и 22 июня: что скрывали архивы
23:02. 22 июня 2020 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Историк А.Б. Мартиросян в прошлом – сотрудник внешней разведки от КГБ. Арсен Беникович - „автор уникального пятитомного проекта, военный историк А.Б.Мартиросян, взял на себя труд развеять 200 наиболее расхожих мифов антисталинианы, разоблачить ряд «документальных» фальшивок”.
Много лет историк изучал события, приведшие к 22 июня 1941 года.
Много лет историк изучал события, приведшие к 22 июня 1941 года.
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