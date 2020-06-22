Главная » История, Мировоззрение

А.Б. Мартиросян. Планы Сталина и 22 июня: что скрывали архивы

23:02. 22 июня 2020 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Историк А.Б. Мартиросян в прошлом – сотрудник внешней разведки от КГБ. Арсен Беникович - „автор уникального пятитомного проекта, военный историк А.Б.Мартиросян, взял на себя труд развеять 200 наиболее расхожих мифов антисталинианы, разоблачить ряд «документальных» фальшивок”.

Много лет историк изучал события, приведшие к 22 июня 1941 года.



***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5080122.html

Метки: берия, власть, война, войска, Германия, заговор, история, мартиросян, оружие, ссср, сталин, управление, фашизм

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Тайна 22 июня: второй эшелон зоговора Тухачевского
... Победа, что скрывало за собой ее начало? Фото: РИА НовостиДействительно ли Сталин до...в неизбежную войну. По основному плану, который был доложен руководству страны...Рекомендуем:Трагедия 22-го июня: ошибка или предательство?, Мартиросян А. Б.Мифы...
А.Б. Мартиросян об очередных лживых мифах, направленных против СССР и Сталина
...пласт формулировок появилась еще в июне 1937 года и принадлежит лично...»(М., 1951). Заметьте, что при Сталине никто не скрывал этой цифры. Ту же...и прежде, они свидетельствовали о планах по свержению советской власти и...все равно бред.А.Б. Мартиросян***Источник.
Исторические модели: заговор маршалов перед 22 июня 1941 года - 2
..., что суть плана «Барбаросса» лежала на столе у Сталина чуть.... Мартиросян и многие другие исследователи.Другое дело, что найти...такого предательства тщательно скрывалось бы. Как скрывается сегодня до ... по московскому времени 22 июня Сталин «врезал» Тимошенко и...
Бобылов Юрий о выдающемся руководителе СССР Л.П. Берия
... звене…» (Мартиросян А.Б....что дает возможность манипулировать видимыми со стороны обстоятельствами политических убийств, скрывать...3, май-июнь 2005). Понятно, что «некое ... Вознесенским план по производству... опровергает версию, что Сталин якобы затевал «...
Заговор военных перед началом Великой Отечественной войны
... в 63 млн. рублей, скрыв при этом, что в наркомате составлен и... план создания еще 21 корпуса.«А затем, — пишет Мартиросян, — задним числом поставили Сталина... мехкорпуса-ми, чтобы 23 — 24 июня срезать наступающие немецкие войска под...
Развенчание мифа о „русском патриоте” Н.И. Бухарине
...в успехе, что почти не скрывал своего преклонения перед...«22 июня: итоги исторического расследования» А.Б. Мартиросян (дата...Иероним Уборевич отвёз «План поражения СССР в ... хрущёвско-горбачёвско-ельцинских обличителей Сталина — насчёт уничтоженной «ленинской...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)