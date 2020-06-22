6 лет для “режиссера” Серебренникова

Прокуратура требует для "режиссера" Серебрянникова, распилившего вместе с творцами-подельниками на своей "Платформе" 129 млн. рублей (не уровень полковника Захарченко, но тем не менее), 6 лет колонии общего режима и 800 тыс. рублей штрафа. Имущество обвиняемых должно частично пойти на возмещение нанесенного ущерба.Как и в случае с делом Ефремова, данная история примечательна столкновением правосудия с влиятельными заступниками очевидного преступника, которые всячески пытаются принизить значимость совершенного преступления и рассказать о том, какого таланта мы все лишимся, если его в соответствии с законом, таки упрячут в места не столь отдаленные. Разумеется, если бы это был обычный вор-распильщик, без серьезных заступников, его бы давно уже закатали. А тут у нас не просто вор, но вор-творец.Правда даже при максимуме в 6 лет, пару лет Серебренников уже считай отсидел под домашним арестом, а значит получит он максимум 4 года реальной тюрьмы (и то, не факт), с большими перспективами выйти через годик-другой по УДО. Но предпринимаются серьезные усилия, чтобы и этого не допустить.С интересом жду решения суда.Ну и там по Ефремову чего-нибудь дождемся.А так ведь в какой-нибудь колонии может возникнуть чудесный творческий тандем Серебренников-Ефремов с зэками-статистами в лагерной самодеятельности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5967991.html