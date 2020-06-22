6 лет для “режиссера” Серебренникова
15:19. 22 июня 2020 200 просмотров 19 коммент. Опубликовал: feedmatic
Прокуратура требует для "режиссера" Серебрянникова, распилившего вместе с творцами-подельниками на своей "Платформе" 129 млн. рублей (не уровень полковника Захарченко, но тем не менее), 6 лет колонии общего режима и 800 тыс. рублей штрафа. Имущество обвиняемых должно частично пойти на возмещение нанесенного ущерба.
Как и в случае с делом Ефремова, данная история примечательна столкновением правосудия с влиятельными заступниками очевидного преступника, которые всячески пытаются принизить значимость совершенного преступления и рассказать о том, какого таланта мы все лишимся, если его в соответствии с законом, таки упрячут в места не столь отдаленные. Разумеется, если бы это был обычный вор-распильщик, без серьезных заступников, его бы давно уже закатали. А тут у нас не просто вор, но вор-творец.
Правда даже при максимуме в 6 лет, пару лет Серебренников уже считай отсидел под домашним арестом, а значит получит он максимум 4 года реальной тюрьмы (и то, не факт), с большими перспективами выйти через годик-другой по УДО. Но предпринимаются серьезные усилия, чтобы и этого не допустить.
С интересом жду решения суда.
Ну и там по Ефремову чего-нибудь дождемся.
А так ведь в какой-нибудь колонии может возникнуть чудесный творческий тандем Серебренников-Ефремов с зэками-статистами в лагерной самодеятельности.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5967991.html
этого жида ****** посадить и чтоб бабло распилинное вернул ,,,гнида
ничего не дадут картавому,посчитают ,запросят,охарактеризуют (он ведь и сейчас творит) и отпустят.Противно.
Да вообще непонятно о чем крики.
Посадят-не посадят.
Какая разница?
Там бери любого и сажай
Может пора на кол?
Чтоб вместо него тебе дали миллионы?
за него уже подписались 3000 человек,так что место занято,вот тебе и Зулейха ,мечутся между наркоманом и извращенцем,стерегут поляну.Но кто-то один погорит,типа Белых,уже ищут подходящего-Панин потянет их всех?7
Всего 3000?
Смех.
Это ведь НОЛЬ.
А представь Бузова проворуется и её арестуют.
Страна ВЗОРВЁТСЯ…..
))
40 миллионов.
треть страны почти.
Бузову надо ВЛАСТИ беречь,пылинки с неё сдувать….
Не дай бог какой полисман коленкой на неё наступит и кранты
Мне такие миллионы не нужны.
Никакая цука не даёт 129 лямов.)))
——-
Это кто писал?
Так не нужны или не дают ?
Чёта путаешься в показаниях ))
Чувство юмора потерял?
Если у кого и взял бы,то только у банка.
Но банк Цука,не даёт.(может чует чё))))
Хороший гешефт!
Пи.дишь 129 лямов,из них возвращаешь лям и сидишь 6 лет.
Выходит месяц отсидки более более 1,7 ляма.
А тут пашешь,пашешь-куча головняков и заробаток в 10 раз меньше.)(
Так в чём дело?
Кто мешает?
Никакая цука не даёт 129 лямов.)))
а маму Сарой зовут ,ну хотя бы папу Абгамом?
Мама Саша тоже хорошо.
Если она Лукашенко например ))
Да полно хороших имён которые могут ДАТЬ и ЗАБЫТЬ ))
Это Вы о чём?
Пусть пока репетируют
https://www.youtube.com/watch?v=AK_Kk76mtcg
“Ворон ворону глаз не выклюет.А и выклюет-да не вытащит.”Эти все ОДНО.Лгуны, воры, стяжатели, лжесвидетели, покупатели своих мест для взятия взяток..Это же мурло.А ждать от мурла Справедливых решения-это ожидание дождя в Сахаре.
Как там Брахманище писал….”Что можно льву,то не положено мартыхе”.Ну пи…еь деньги можно не всем.Тем более не поделившись.Тупой…не вкурил действительность…Страдает.Такой творческий и одаренный.Прям пох,. на него,но процесс показательный.